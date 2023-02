"Intralcio alle vaccinazioni", assolto

Il suo atteggiamento, secondo l’accusa decisamente ostruzionista nei confronti dell’iniezione del vaccino contro il covid19, gli era costato 4.200 euro di decreto penale di condanna (con pena sospesa) per interruzione di pubblico servizio (articolo 340 del codice penale). L’uomo, un avvocato 43enne difeso dal collega Giorgio Vantaggiato, aveva però presentato opposizione nei tempi previsti dalla legge. E ieri mattina ha incassato dal gip Janos Barlotti un’assoluzione, pur pronunciata per prova insufficiente o contraddittoria (gli addetti ai lavori lo chiamano ‘II comma’), perché “il fatto non sussiste” a fronte di una richiesta di condanna della procura a tre mesi di reclusione. La vicenda risale al 17 agosto 2021 quando l’imputato si era recato all’hub vaccinale dell’Esp per accompagnare due donne che svolgono professioni sanitarie. Secondo l’accusa, entrambe le volte aveva trattenuto il medico vaccinatore per circa un’ora per rivolgergli domande definite “pretestuose e provocatorie” sull’innocuità del vaccino. Alla fine avrebbe pure preteso che il medico in questione attestasse nero su bianco il fatto che il vaccino fosse innocuo. In definitiva, un atteggiamento che per la procura aveva turbato il servizio finendo con il rallentarlo. Era stato lo stesso avvocato a divulgare i contorni dell’accaduto mezzo lettera preannunciando azioni legali in quanto una delle due persone accompagnate “riceverà la sospensione e allora faremo ricorso al Giudice del Lavoro!”.

La vicenda non era sfuggita all’ordine professionale il cui vertice, a stretto giro, aveva avvisato il consiglio disciplinare. E anche l’Ausl si era mossa avvisando la magistratura. Secondo quanto sostenuto dal suo difensore, il 43enne non era andato all’hub come avvocato e in maniera arbitraria: ma come accompagnatore di fiducia delle due donne, scelta prevista dalla legge che descrive le modalità del consenso informato. Circa il contestato intralcio all’attività dei medici, per la difesa le registrazioni realizzate dalle due donne con il telefonino proverebbero che nel colloquio non era stata fatta nessuna domanda pretestuosa; e che anzi per una delle due donne, alla luce di una patologia emersa in quella sede, il medico aveva deciso di rinviare il vaccino.

