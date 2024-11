Intramontabili Queen. Tributo al teatro Alighieri

Musica e solidarietà vanno spesso a braccetto, e se il protagonista è l’indimenticabile Freddy Mercury il senso di comunità non può che allargarsi. Nasce da questo proposito il concerto-tributo ai Queen in programma martedì alle 21, quando sul palco del teatro Alighieri saliranno i ’Killer Queen’, una tribute band di uno dei gruppi più amati da tutte le generazioni. Il concerto, realizzato per ricordare Freddy Mercury in occasione dell’anniversario della morte avvenuta il 24 novembre del 1991, ha anche una connotazione solidale; alla volontà di celebrare il gruppo si affianca la voglia di aiutare le famiglie colpite dall’alluvione.

Il concerto è infatti promosso dai Lions Ravenna, e il ricavato sarà devoluto ai ragazzi alluvionati. "Aiuteremo studenti delle zone colpite con delle borse di studio, perché la formazione scolastica ha un costo elevato e molte famiglie sono in difficoltà a cause delle spese dovute dall’alluvione – spiega Mario Boccaccini, governatore del distretto Lions 108A Italy dei Lions –. Siamo già attivi a Traversara e nei paesi del Faentino per contribuire alla ripartenza. Il nostro obiettivo è quello di ricostruire dei centri in cui tutta la comunità possa ritrovarsi e fare aggregazione".

Boccaccini spiega che il gruppo è in contatto con le istituzioni per garantire le borse di studio ai ragazzi: "Diamo il nostro contributo per organizzare concerti e manifestazioni di beneficenza, poi saranno le autorità e i servizi ad occuparsi di distribuire il ricavato alle famiglie. Non c’è modo migliore di un concerto del genere per ritrovare senso di appartenenza alla comunità". Il costo del biglietto varia dai 15 ai 30 euro. Biglietti disponibili alla cassa del teatro Alighieri o su https://www.teatroalighieri.org/. Per info info@teatroalighieri.org / 0544 249211.