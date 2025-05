"Introdurre a scuola un docente che curi il benessere dei ragazzi"

Il programma di Forza Italia per il prossimo mandato prevede anche l’introduzione del docente “FaBER” ovvero “Facilitatore del Benessere Emotivo e Relazionale nella scuola“. Si tratta di una iniziativa già introdotta in tutta la provincia autonoma di Trento che ha l’obiettivo di promuovere il benessere degli studenti e di favorire un clima scolastico positivo che punti a migliorare non solo la salute mentale e fisica degli studenti ma anche a creare ambienti scolastici accoglienti, sicuri e orientati a valorizzare le capacità individuali. L’approccio di tale figura è quello di facilitare il processo di apprendimento attraverso un approccio completo attento alla persona nel suo insieme. A illustrare la proposta è stato Alberto Ancarani, capolista alle elezioni amministrative.