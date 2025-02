"Introdurre l’infermiere di quartiere in farmacia"

Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna e candidato a sindaco appoggiato dalla Lega e dal Popolo di Famiglia ha presentato un’interrogazione con cui chiede di introdurre a Ravenna ’L’infermiere di quartiere in farmacia’.

"La prima attuazione di questo servizio – spiega Ancisi – avvenne a Terni, in quattro sulle nove gestite dalle farmacie comunali di questa città. Nei giorni scorsi è stato avviato nella provincia di Venezia, col nome di “Infermiere di quartiere”.

Frutto della collaborazione tra un’azienda trevigiana che offre servizi medici in farmacia, Federfarma, il Consorzio Farmacisti Riuniti e le farmacie aderenti, tale infermiere di quartiere può eseguire, per i cittadini che si prenotano presso una di queste, medicazioni, terapie infusionali, rimozione dei punti, misurazioni di pressione e saturazione, erogabili sia in sede che a domicilio.

La disponibilità di un infermiere in effetti è richiesta da numerosi cittadini, in particolare dai più fragili, alle farmacie di cui si servono. Il Comune di Ravenna, anche attraverso Ravenna Holding, può verificare, coinvolgendo Ravenna Farmacie, l’Associazione sindacale fra proprietari e concessionari di farmacie della nostra provincia aderente a Federfarma e l’Ordine dei Farmacisti della provincia stessa, se la suddetta iniziativa dell’Infermiere di quartiere possa essere sperimentata anche nella nostra provincia, quanto meno nel Comune capoluogo".