"Invasione di conigli sull’argine, si continua a rinviare il sopralluogo"

Dopo l’ennesimo rinvio del sopralluogo, che avrebbe dovuto svolgersi nelle campagne di San Severo e nel vicino argine del Senio, rispetto alla situazione dei conigli allo stato brado che vivono lì, il sindaco di Cotignola, Federico Settembrini, si è lasciato andare a uno sfogo, puntando il dito contro l’Ufficio regionale competente in materia, responsabile, appunto, dei continui rinvii. Una riunione, tra Regione, Provincia e Comune, si sarebbe dovuta svolgere il 17 marzo, poi rimandata al 31 marzo e, infine, all’1 aprile, per poi venire annullata. "Di fronte all’evidente difficoltà e, a questo punto aggiungerei, anche alla superficiale volontà da parte dei tecnici dell’Ufficio regionale di organizzare il sopralluogo – afferma Settembrini – ho chiesto che ciascun ente coinvolto procedesse in autonomia. Alcuni, che ringrazio, lo hanno fatto, mentre dall’Ufficio regionale tutto tace. Questa situazione è inaccettabile. A tal proposito, nella mattina di mercoledì 2 aprile ho formalizzato il mio disappunto direttamente all’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi, e alla sottosegretaria alla presidenza della Regione, Manuela Rontini".

I conigli in quel lembo di territorio, che va dalla chiesa di San Severo fino all’argine del Senio, ci sono ormai da circa tre anni, creando non pochi problemi agli agricoltori che vedono devastate le proprio colture, mentre le tane degli animali hanno reso simile a una groviera l’argine stesso per alcune centinaia di metri, come si può notare passando da quelle parti. Le tane di per sé non sono pericolose per la tenuta strutturale dell’argine, perché relativamente poco profonde, ma è la noncuranza con cui la questione è stata sempre rimandata che ha fatto sbottare il sindaco. "Con rispetto, ho sempre cercato di lasciare spazio alla parte tecnica, confidando che la politica non dovesse intervenire su questioni operative – afferma Settembrini –. Ma i continui rinvii e il silenzio da parte degli uffici dimostrano che questo approccio non è più sostenibile. Dopo mesi di sopralluoghi, contatti e invio di documentazione, siamo ancora in una fase di totale stallo. Il Comune di Cotignola, come già dichiarato, non si sottrae alle proprie responsabilità, ma è essenziale che queste responsabilità vengano ufficialmente definite". Quello che si chiede all’Ufficio regionale è la definizione dello stato dei conigli, se domestici o inselvatichiti: nel primo caso è il Comune a doversene fare carico con metodi quali la cattura e il rilascio, nel secondo dovrebbe intervenire direttamente la Regione potendo autorizzare anche l’abbattimento. Senza tale definizione, qualsiasi azione venga posta in essere potrebbe non essere idonea e, quindi, suscettibile di denuncia.

Matteo Bondi