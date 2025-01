“L’invasione dei topi”. Segnalazioni raddoppiate: “Zone alluvionate critiche”

Ravenna, 30 gennaio 2025 – La misura del fenomeno la danno due dati in particolare: le segnalazioni dei cittadini ad Azimut, che nell’ultimo anno e mezzo sono raddoppiate, e il numero delle esche topicida distribuite nel 2024 ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, circa 14mila, con un incremento del 30% rispetto al passato. Insomma, che la presenza di topi su tutto il territorio, città e forese, sia aumentata, è indubbio, e ad essere più colpite sono soprattutto le zone alluvionate e il centro.

E se Alvaro Ancisi nei giorni scorsi, in consiglio comunale, aveva puntato il dito sulla raccolta dei rifiuti ‘porta a porta’, Azimut spiega che, in realtà, le cause sono diverse. “La responsabilità – dice – è della raccolta ‘porta porta’, ma anche dei grandi cantieri e della possibilità maggiore per i topi, rispetto al passato, di reperire cibo a tutte le ore”. Le trappole che vengono posizionate sul suolo pubblico, in realtà si chiamano erogatori, hanno la forma di una T rovesciata e sono vuoti all’interno, dove vengono posizionate le esche. Si trovano di solito lungo i muri, fissate, quando è possibile, a pali già esistenti. Gli operatori di Azimut effettuano controlli costanti, sostituiscono le esche quando vengono mangiate e i dati dei controlli, grazie a un software, diventano uno strumento prezioso per mappare la presenza dei roditori nelle diverse zone.

L’assessore all’Ambiente, Gianandrea Baroncini

“Da sempre – spiega l’assessore Gianandrea Baroncini – mettiamo in atto campagne di ‘monitoraggio attivo’ che negli anni abbiamo rafforzato. Abbiamo anche aumentato costantemente il numero di postazioni di erogazione ratticida in ambito pubblico e oggi le abbiamo tutte referenziate con un sistema web. Nel 2023 erano 918 e a fine 2024 sono diventate 1.034. Ovviamente privilegiamo le zone sulle quali le segnalazioni sono maggiori e dove si registra un maggior consumo di esche”.

Nelle zone alluvionate, che l’Amministrazione sta tenendo sotto osservazione, è aumentata la presenza del ‘Mus musculus’, cioè il topolino di campagna, mentre in città è diffuso il Rattus norvegicus, il ratto grigio. “Su quest’ultimo – prosegue Baroncini – non ci pare si possa leggere un aumento significativo, quanto piuttosto uno spostamento degli avvistamenti verso fasce diurne rispetto a quelle crepuscolari. Al pari della disponibilità di cibo, anche la mitezza degli inverni può incidere sul mantenimento del pieno ritmo di questa specie”.

Di sicuro il proliferare delle attività di ristorazione deve aver reso alcune zone della città particolarmente appetibili per i roditori che però, aumentano di sicuro anche in base alla presEnza di cantieri. Insomma le tentazioni per i roditori sono molteplici, ultime, ma non per importanza, l’immondizia abbandonata fuori dai cassonetti e bidoncini del ‘porta a porta’. Insomma c’è l’imbarazzo della scelta.

Chi vuole procurarsi i kit topicida può rivolgersi all’ecoarea delle Bassette e alle sedi delle circoscrizioni, dove fino a febbraio sarà possibile concordare consulenze tramite uno sportello per ottenere consigli su come intervenire. Per segnalazioni si possono usare i canali istituzionali di Azimut: 0544.451238; info@azimut-spa.it.