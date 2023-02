Invecchiare in salute Incontro oggi in via Piave con il medico Graziani

Alle 18.30 di oggi presso il Centro Civico di Godo, via Piave, 12A, si terrà l’incontro ’Invecchiare in salute e qualità della vita’. Interverranno: Augusto Graziani, medico di medicina generale; Simona Cuman, assistente sociale del Comune di Russi ambito anziani; Stefania Santolini, coordinatrice Casa Protetta Baccarini Russi; Mascia Tacconi, psicologa e psicoterapeuta Ausl della Romagna Unità operativa Cure primari servizio salute anziani e disabili adulti - Centro disturbi cognitivi e demenze distretto di Ravenna. “L’obiettivo – spiegano le assessore Anna Grazia Bagnoli e Jacta Gori – è coinvolgere la popolazione di Russi e frazioni attraverso una serie di approfondimenti su come invecchiare in salute".