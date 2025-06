Investe anziano, gravissimo. L’85enne aveva già causato nel 2020 un incidente fotocopia

Investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, è gravissimo. Alla guida dell’auto un uomo che aveva già causato un altro incidente molto simile nella stessa strada e nello stesso punto, cinque anni fa.

Lotta per sopravvivere un 80enne di Ravenna, che ora si trova ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena. L’uomo verso le 10.30 stava attraversando viale Alberti all’incrocio con via Borromini e via Bramante quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, è stato colpito da una Fiat Punto bianca che procedeva in direzione via Ravegnana. Alla guida c’era un 85enne che vive in zona. Nell’urto con l’auto l’uomo a piedi è stato sbalzato violentemente a terra.

La situazione è apparsa subito grave, con l’80enne a terra incosciente e in condizioni cliniche molto critiche. I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente, lo hanno stabilizzato sul posto e portato in ambulanza all’ospedale di Ravenna, ma poco dopo l’arrivo al Santa Maria delle Croci la sua situazione si è nuovamente complicata: gli operatori sanitari hanno quindi deciso di trasferirlo con urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, specializzato in traumi, con l’elimedica. Attualmente è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata e le sue condizioni di salute rimangono gravissime.

Nel frattempo la polizia locale di Ravenna sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto ieri mattina, per chiarire bene i contorni di quanto accaduto. Al momento non è ancora chiaro quali saranno le conseguenze per l’85enne che si trovava alla guida della Fiat Punto bianca.

Si tratta per lui del secondo incidente con un pedone investito in pochi anni nella stessa strada: il 27 febbraio del 2020, mentre procedeva in direzione via Ravegnana, aveva infatti colpito una 59enne che stava attraversando viale Alberti sulle strisce pedonali nello stesso punto in cui è avvenuto l’incidente ieri mattina. La donna dopo l’impatto era stata portata con codice di massima gravità e in prognosi riservata all’ospedale Bufalini di Cesena. Nell’impatto era finita sul cofano dell’auto e aveva riportato traumi al torace e alla testa.

Allora all’uomo, che era sempre alla guida della stessa auto, venne sospesa la patente per sei mesi e fu anche denunciato per lesioni.

sa.ser