CronacaInveste il padre del rivale sotto casa. Arrestato dopo poche ore dai militari
18 ott 2025
ANDREA COLOMBARI
Cronaca
Investe il padre del rivale sotto casa. Arrestato dopo poche ore dai militari

Anni di ruggini alimentate da qualche dispetto, da diatribe di varia natura, da prestiti da 20-30 euro con restituzioni ritenute tardive o assenti. Una tensione che si è via via acuita, restituendo il suo punto più grave nella notte tra giovedì e ieri quando, secondo l’accusa, Carlo Piccolo – 37enne originario di Pomigliano d’Arco (Napoli) – a Porto Corsini ha investito il padre 70enne del suo rivale. L’uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Mentre il 37enne è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di tentato omicidio aggravato e di danneggiamento: lunedì – come disposto dal pm di turno Angela Scorza – comparirà davanti al gip per l’udienza di convalida.

Secondo quanto fin qui ricostruito dagli inquirenti, il primo campanello d’allarme è trillato quando nella serata di giovedì il 37enne ha telefonato al suo rivale per pronunciare minacce di questo tipo: "Io ti ammazzo, ti brucio l’auto". La questione sembrava essersi esaurita lì: tuttavia verso le 22 ecco invece il 37enne palesarsi sotto casa dell’altro con un gancio di metallo del tipo di quelli usati per trascinare le roulotte: con quello è riuscito a spaccare il lunotto dell’auto parcheggiata sotto all’abitazione e poi se ne è andato. A quel punto padre e figlio sono scesi in strada per verificare cosa fosse accaduto. E proprio mentre erano lì a controllare la vettura, ecco presentarsi di nuovo il 37enne: questa volta brandendo una bottiglia contenente liquido infiammabile. Quindi ne ha spruzzato sia all’interno della vettura che addosso al 70enne. Un segnale inquietante insomma anche se il 37enne è poi risalito sulla sua auto ed è ripartito. Ma dopo poco ha inchiodato, ha innestato la retro e ha travolto il 70enne: questi, centrato all’improvviso, è caduto battendo la testa e perdendo i sensi. Nuova frenata del 37enne e nuova ripartenza: ma – prosegue l’accusa – ancora una volta ha inchiodato innestando la retro. Aveva intenzione di investire nuovamente il 70enne? Di fatto il figlio è riuscito ad afferrarlo per i vestiti e a trascinarlo via dalla traiettoria giusto in tempo. A quel punto il 37enne è fuggito ed è scattato l’allarme con arrivo sul posto di carabinieri e operatori del 118. Il sospettato è stato bloccato poco dopo la mezzanotte e accompagnato in cella. Dalle successive verifiche sono emersi a suo carico precedenti di polizia per lesioni, minacce, resistenza, estorsione, truffa.

