Investe il padre del rivale sotto casa. Arrestato dopo poche ore dai militari

Anni di ruggini alimentate da qualche dispetto, da diatribe di varia natura, da prestiti da 20-30 euro con restituzioni ritenute tardive o assenti. Una tensione che si è via via acuita, restituendo il suo punto più grave nella notte tra giovedì e ieri quando, secondo l’accusa, Carlo Piccolo – 37enne originario di Pomigliano d’Arco (Napoli) – a Porto Corsini ha investito il padre 70enne del suo rivale. L’uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Mentre il 37enne è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di tentato omicidio aggravato e di danneggiamento: lunedì – come disposto dal pm di turno Angela Scorza – comparirà davanti al gip per l’udienza di convalida.

Secondo quanto fin qui ricostruito dagli inquirenti, il primo campanello d’allarme è trillato quando nella serata di giovedì il 37enne ha telefonato al suo rivale per pronunciare minacce di questo tipo: "Io ti ammazzo, ti brucio l’auto". La questione sembrava essersi esaurita lì: tuttavia verso le 22 ecco invece il 37enne palesarsi sotto casa dell’altro con un gancio di metallo del tipo di quelli usati per trascinare le roulotte: con quello è riuscito a spaccare il lunotto dell’auto parcheggiata sotto all’abitazione e poi se ne è andato. A quel punto padre e figlio sono scesi in strada per verificare cosa fosse accaduto. E proprio mentre erano lì a controllare la vettura, ecco presentarsi di nuovo il 37enne: questa volta brandendo una bottiglia contenente liquido infiammabile. Quindi ne ha spruzzato sia all’interno della vettura che addosso al 70enne. Un segnale inquietante insomma anche se il 37enne è poi risalito sulla sua auto ed è ripartito. Ma dopo poco ha inchiodato, ha innestato la retro e ha travolto il 70enne: questi, centrato all’improvviso, è caduto battendo la testa e perdendo i sensi. Nuova frenata del 37enne e nuova ripartenza: ma – prosegue l’accusa – ancora una volta ha inchiodato innestando la retro. Aveva intenzione di investire nuovamente il 70enne? Di fatto il figlio è riuscito ad afferrarlo per i vestiti e a trascinarlo via dalla traiettoria giusto in tempo. A quel punto il 37enne è fuggito ed è scattato l’allarme con arrivo sul posto di carabinieri e operatori del 118. Il sospettato è stato bloccato poco dopo la mezzanotte e accompagnato in cella. Dalle successive verifiche sono emersi a suo carico precedenti di polizia per lesioni, minacce, resistenza, estorsione, truffa.