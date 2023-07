Investe una motociclista e scappa Denunciato il 37enne alla guida

Ha investito una motociclista e poi se n’è andato senza prestarle soccorso. Alla fine però è stato denunciato il 37enne residente nell’Imolese che nelle primissime ore di venerdì scorso è scappato senza aiutare la ragazza ferita.

L’incidente è avvenuto in viale Roma verso le 4.30. Qui un’autovettura Bmw, che viaggiava in direzione centro storico, ha investito un motociclo che circolava su viale Cristoforo Colombo, facendolo cadere a terra. Dopo l’urto, l’auto è ripartita velocemente allontanandosi lungo viale Roma. La giovane alla guida dello scooter, una 28enne di Cesena, è rimasta a terra ferita ed è stata poi soccorsa dal 118: trasportata in Pronto soccorso a Cesena, è stata dimessa con una prognosi di sette giorni. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla polizia locale di Ravenna, nell’ambito dell’accordo di reciproca collaborazione tra i corpi dei due Comuni. Sul posto c’era un testimone, che ha riferito agli agenti quanto visto, e lungo il percorso fatto dall’auto erano disseminate svariate telecamere di sorveglianza: e così le indagini della polizia locale di Cervia sono partite subito, e hanno portato, come riferisce il comando in una nota, a individuare rapidamente veicolo e conducente.

Nel frattempo il 37enne, probabilmente preso dal senso di colpa, già il giorno dopo l’incidente ha contattato lui stesso la polizia locale, ammettendo il fatto compiuto. È stato denunciato per i reati di fuga e omissione di soccorso in incidente stradale, oltre alle sanzioni amministrative collegate alla dinamica dell’incidente.