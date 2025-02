Investì una ciclista, nessun risarcimento

Lei in bici, l’altra in auto. Lei una 21enne del posto con accanto l’allora fidanzato. L’altra una 38enne all’ottavo mese di gravidanza. Si erano incontrate sull’incrocio tra viale delle Ceramiche e corso Garibaldi. Lei era stata prima caricata sul cofano della vettura e poi scaraventata a terra, mentre l’altra aveva terminato la sua corsa alcuni metri più avanti. La polizia locale aveva poi multato la ciclista per non essersi fermata al termine della ciclabile nonostante la presenza del relativo cartello, anche se tutt’altro che facile da scorgere visto che si trovava dietro a un grosso albero. Anche sulla base della contravvenzione, la 38enne aveva deciso di presentare una denuncia per lesioni stradali. Nella fattispecie un trauma cervicale per una prognosi iniziale di sedici giorni. "L’uomo che morde il cane", come si definisce in gergo giornalistico una notizia che sovverte il flusso atteso del cose. La singolare vicenda manfreda si è chiusa nei giorni scorsi con una assoluzione pronunciata dal giudice Roberta Bailetti del tribunale di Ravenna, pur a fronte di una richiesta di condanna della procura. In attesa delle motivazioni con le quali il giudice spiegherà la sua scelta, proviamo a ricapitolare il caso a partire dall’incidente datato 26 febbraio 2021. Quel giorno la ragazza stava percorrendo la pista ciclabile all’interno del viale alberato che costeggia la trafficata arteria faentina. Al suo fianco, in sella a una seconda bici, c’era l’allora fidanzato, un 20enne anche lui faentino. Giunti alla fine del viale, i due avevano iniziato ad attraversare la strada. Ma quasi al termine, erano stati investiti dalla vettura della 38enne. Gli operatori del 118 avevano poi constatato come, oltre alla ciclista 21enne, pure la conducente dell’auto avesse riportato lesioni. E, in seguito alla denuncia, a metà gennaio scorso si era aperto il processo nei confronti della ragazza, difesa dall’avvocato Nicola Montefiori.

Dopo avere sentito vari testimoni tra cui gli agenti che avevano fatto la multa, il legale dell’imputata aveva esibito in aula le foto del cartello di fine pista ciclabile: quello insomma che la ciclista – per l’accusa – non aveva rispettato omettendo così di fermarsi per dare la precedenza agli altri veicoli, auto comprese.

Dagli scatti – aveva tra le altre cose sottolineato il difensore in arringa –, si poteva evincere come davanti al cartello fosse presente il grosso tronco che lo nascondeva completamente alla vista di chi stesse arrivando dalla ciclabile. E dopo avere rimarcato la circostanza, definita "curiosa", che vedeva sotto processo la ciclista investita, il legale aveva segnalato come, probabilmente da oltre quindici anni viste le dimensioni del tronco, quel cartello di fine pista ciclabile si trovasse per buona parte coperto da un albero, con buona pace per la sicurezza stradale. L’assoluzione, oltre alla richiesta di condanna, ha annullato anche quella di risarcimento formulata dall’automobilista costituitasi.