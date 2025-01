"Investimenti e nuovi modelli, si va forte"

Gianluca Ghetti è il titolare della concessionaria Ghetti Ravenna per i marchi Fiat, Jeep, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e DS. Com’è stato il 2024 per il mercato dell’auto? "Impegnativo, influenzato dalla transizione verso le alimentazioni ibride ed elettriche, che il mercato fatica a recepire. I tempi imposti sono troppo stretti rispetto a quelle che sono le richieste dei consumatori. La normativa in vigore prevede un regime di sanzioni miliardarie alle case produttrici se nel 2025 non raggiungeranno a livello europeo una quota dell’elettrico del 25%. Per adeguarsi alle nuove normative nel 2024 Stellantis ha registrato un calo delle vendite anche a causa del blocco produttivo di modelli di volume come 500, Ypsilon e 500X e le motorizzazioni a gasolio di Jeep".

Quali i modelli più apprezzati? "Nonostante tutte le problematiche, il Gruppo ha reagito con investimenti significativi e col lancio di modelli di successo, come la Fiat 600, la Nuova Lancia Ypsilon, l’Alfa Romeo Junior e la Jeep Avenger, che sono stati molto apprezzati dai clienti. Per quel che ci riguarda direttamente, l’acquisizione del marchio premium francese DS, avvenuta a fine anno, ha poi ampliato l’offerta".

Quali sono le proiezioni per il 2025? "Prevediamo che le difficoltà legate alla transizione energetica persisteranno, tuttavia, ci aspettiamo un incremento dei volumi, non solo per le vetture nuove, ma anche per quelle usate, grazie a un interesse crescente dei clienti per soluzioni economicamente più accessibili. I primi riscontri sono positivi: stiamo registrando un aumento di visitatori negli showroom, un segnale di fiducia verso le nuove strategie commerciali di Stellantis".

