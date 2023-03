Investimenti per il 2023: 115 milioni La metà per strade e illuminazione

La spesa per investimenti per il 2023 è prevista in 116 milioni e 708.323 euro, di cui quasi 51,5 per la viabilità e la pubblica illuminazione, quasi 29,5 per l’edilizia scolastica, 1,7 per l’edilizia sportiva, 3,4 per il patrimonio storicoculturale, 8,7 per interventi a rilevanza sociale, oltre 6,5 per la tutela dell’ambiente e del territorio e il verde urbano.

Tra i tanti interventi si segnalanpo, la realizzazione della Ciclovia adriatica (8 milioni), la nuova passerella ciclopedonale di collegamento tra Lido di Classe e Lido di Savio (3,3 milioni), la pista ciclopedonale a Lido Adriano (1,84 milioni), la pista ciclopedonale tra Classe e Fosso Ghiaia (1,5 milioni), il secondo stralcio della pista ciclopedonale tra Ponte Nuovo e Madonna dell’Albero (660mila euro), le due ciclabili a Punta Marina (1,85 milioni); lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione al fine di ridurre i consumi (5 milioni) e interventi di efficientamento energetico dei fabbricati; il rinnovo del parco autobus per circa 13 milioni; interventi di messa in sicurezza dei ponti e delle strade.

Per l’edilizia scolastica il nuovo asilo nido di via Canalazzo (2,4 milioni), il nuovo nido Pavirani (2,8 milioni) e il nuovo nido di via della Fontana (3,2 milioni); le due nuove mense per l’istituto comprensivo di Mezzano e per il plesso scolastico Camerani; la nuova primaria di Ponte Nuovo (9,1 milioni); la nuova palestra per la scuola primaria di Porto Corsini (2,7 milioni); il miglioramento sismico della scuola media Guido Novello (1,15 milioni); l’adeguamento sismico dell’ala Callegari nella scuola secondaria di primo grado Montanari (2 milioni).

Ci sono anche gli interventi di tutela ambientale del territorio finanziati con risorse del Pnrr: “cammini siti Unesco e strutture museali”, Ca’ Aie, museo delle Pinete e museo NatuRa di Sant’Alberto, percorsi natura e potenziamento di siti naturalistici nelle stazioni ravennati del Parco del Delta del Po, della stazione Pineta di San Vitale e piallasse Ravenna.

Tra gli interventi a rilevanza sociale, il programma integrato di edilizia residenziale sociale San Biagio nord e il recupero di alloggi per edilizia sociale a Sant’Alberto. Infine tra gli impianti sportivi si segnala la manutenzione straordinaria di diversi impianti comunali e la nuova copertura della piastra polivalente del centro sportivo comunale di San Zaccaria.