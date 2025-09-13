Investimenti per lo scalo merci. Da Rfi 80 milioni di euro. Ci saranno sette nuovi binari

Rete Ferroviaria Italiana investirà 80 milioni per potenziare lo scalo merci sulla sinistra del Canale Candiano (nell’area adiacente alle Bassette), con benefici per porto, città e regione. Il cronoprogramma prevede la gara a inizio 2026 (6/8 mesi per affidare la progettazione e la realizzazione), 6 mesi per l’esecutivo e 2 anni di lavori; il primo treno transiterà nel 2030. Le risorse sono inserite nel Contratto di Programma tra Rete Ferroviaria Italiana e Ministero delle Infrastrutture, alimentato dalle leggi di bilancio. Per lo sviluppo dell’analoga infrastruttura in destra Candiano, bisognerà attendere ulteriori due anni. L’intervento aggiunge 7 nuovi binari, agli attuali 5, tutti elettrificati e centralizzati, collegati direttamente alle linee Castel Bolognese–Ravenna, Faenza–Ravenna e Ferrara–Ravenna. Il risultato atteso è di circa 4mila treni all’anno in meno in transito dalla stazione ferroviaria di piazzale Farini, con ricadute positive su ambiente e sicurezza. Il progetto è stato presentato ieri dal presidente della Regione Michele de Pascale, dal sindaco Alessandro Barattoni , dal direttore operativo dell’Autorità Portuale Mario Petrosino e da Chiara De Gregorio responsabile della Direzione Investimenti Area Centro RFI, ed è il punto d’arrivo di quasi dieci anni di lavoro avviato quando de Pascale era sindaco e Andrea Corsini assessore regionale ai Trasporti.

Per la Regione è un intervento strategico: "Un passaggio decisivo per il futuro del porto e per la piena operatività della Zona Logistica Semplificata", hanno sottolineato de Pascale e l’assessora alle Infrastrutture Irene Priolo, "capace di rafforzare l’Emilia-Romagna con un sistema logistico integrato competitivo a livello europeo". Due le priorità indicate dal governatore: ridurre l’impatto sulle strade dell’Emilia-Romagna spostando una quota del traffico portuale su ferro e riconoscere il ruolo di Ravenna come "porto del Centro Europa, che fornisce materie prime al sistema produttivo", sempre più connesso all’Interporto di Bologna, al distretto ceramico di Sassuolo e ai porti dell’Adriatico. Con questi investimenti si punta a crescere anche nell’export. Sul fronte amministrativo, il sindaco porterà martedì in Consiglio le varianti urbanistiche già approvate in giunta: "Il porto rafforza la vocazione logistica e l’intermodalità nave–treno in un’ottica di sviluppo sostenibile".

È aperto, inoltre, il confronto con RFI sul sottopasso di via Canale Molinetto. Tocca ora all’Autorità Portuale convocare in tempi record la Conferenza dei servizi: "Lo faremo in pochi giorni", ha annunciato Petrosino: "Lo scenario operativo è in forte crescita. I due scali merci, in destra e sinistra Candiano, hanno vent’anni: allora transitavano 3/4mila treni, oggi 8mila con punte di 9mila. Siamo il secondo porto in Italia per numero di treni e il terzo per intermodalità. Il mercato cambia, la quota di merce in ferrovia aumenterà e i clienti chiedono questa modalità", ha spiegato. Oggi i terminal raccordati sono 10, altri 5 stanno presentando i progetti. A valle dei due scali merci, i raccordi saranno gestiti dall’Ap per garantire maggiore flessibilità a tutte le operazioni.

"Un progetto strategico che renderà Ravenna un hub portuale e logistico ancora più competitivo, nel segno della sostenibilità e di una rete intermodale sempre più efficiente", ha dichiarato il commissario straordinario dell’Ap Francesco Benevolo. Come ha illustrato De Gregorio, l’opera incrocia diversi obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e porta benefici anche alla città, spostando attività industriali fuori dall’area urbana. Accanto ai binari sono previste opere complementari per efficienza e sicurezza: adeguamento della viabilità, smaltimento e trattamento delle acque piovane, nuovo impianto antincendio, torri faro e un fabbricato tecnologico per gli impianti.