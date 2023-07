Investimento mortale: si costituisce un uomo

"Pensavo di aver investito un animale". Sarebbe questa la giustificazione di una persona che si è presentata domenica dai carabinieri in relazione al ritrovamento a bordo strada del corpo senza vita del 71enne casolano Stefano Quarneti, avvenuto sabato. L’uomo che si è presentato all’Arma dopo la pubblicazione della notizia è una persona di più di 50 anni, residente in vallata, che era diretta dalla via Emilia verso Casola Valsenio. Secondo quanto è stato possibile ricostruire avrebbe detto di non essersi accorto di aver investito una persona, a causa del buio. Ora l’uomo è indagato per omicidio stradale.

L’incidente è avvenuto però sicuramente molti giorni prima e questo complicherà non poco l’accertamento della dinamica esatta dei fatti. Quarneti era, infatti, sparito da una settimana: i famigliari non avevano più sue notizie da domenica 16. Quel giorno il 71enne si era allontanato in auto senza far ritorno. Se ne era accorto il fratello che lo aveva cercato, ma senza esito, presentando una denuncia venerdì.

Le ricerche dell’uomo hanno visto una svolta nel momento in cui è stata ritrovata la sua auto vicino alla ’Baracchina’, a sinistra della Casolana prima di entrare a Riolo Terme, provenendo da Casola Valsenio.

Il ritrovamento dell’auto ha fatto concentrare le ricerche nei dintorni e dall’altra parte della strada, una cinquantina di metri più a monte, è stato ritrovato il corpo senza vita di Quarneti, nascosto dalla vegetazione.

Secondo ciò che è emerso dai riscontri dell’Arma, pare che prima della mezzanotte, i presenti alla ’Baracchina’ abbiano udito un forte colpo e un’auto allontanarsi. Alcuni sono andati sul luogo da cui avevano sentito provenire il rumore, spaventati all’idea che potesse essere successo qualcosa di brutto, ma non hanno trovato nulla: sia a causa del buio, sia perché il corpo era nascosto dalla vegetazione e poco visibile.

Stefano Quarneti era abbastanza conosciuto a Casola Valsenio, avendo lavorato in passato nella macelleria di famiglia.

Ora la principale sfida sarà ricostruire esattamente quanto accaduto nella notte fra domenica 16 e lunedì 17 visti i numerosi giorni che sono passati. Impossibile anche stabilire quali fossero le condizioni della persona alla guida dell’auto al momento dell’incidente, se fosse cioè sotto l’effetto di alcol o sostanze. Indagano i carabinieri. Accertamenti sono in corso sull’auto dell’uomo.