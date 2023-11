"Investiremo su Salina, trasporti e natura"

Mattia Missiroli è l’uomo sul quale punterà il Partito democratico cervese come candidato sindaco alle elezioni amministrative 2024.

Missiroli, nonostante l’unanimità finale ottenuta all’interno del partito, qualche difficoltà c’è stata nella sua nomina. Pensa di scontare ancora la ruggine delle primarie del 2019?

"Attorno a me ho sentito fiducia ed entusiasmo e per questo sono molto grato a tutti. Ho visto riavvicinarsi molte persone, alcune delle quali con ruoli fondamentali nella vita della città".

Primarie che, in questo turno, si sono volute evitare. Forse per il bene del partito?

"Il percorso affrontato 5 anni fa aveva dei presupposti molto differenti. E si sa, in politica le cose cambiano molto velocemente. Io penso molti abbiano riconosciuto la necessità di unirsi nella scelta dopo anni complessi".

L’elettorato non è più quello del 2019: pandemia, guerre, disastri ambientali, il ‘caro vita’ hanno cambiato le persone. Su cosa punterà la sua campagna elettorale?

"Cervia è una città fiorente e dinamica. Io penso che dobbiamo incentivare e stimolare l’impresa ad investire su idee ed innovazione: l’amministrazione comunale deve tornare ad essere un supporto pratico e veloce, liberandosi di alcuni "lacci burocratici" che talvolta hanno mortificato le iniziative d’impresa. Rimane inteso che il futuro è nella promozione e valorizzazione del sistema naturalistico che ci circonda".

A lei spetterebbe un’agenda importante: Pnrr, Bolkestein, lavori pubblici (lungomari, variante chiesa Madonna del Pino, Saline) solo per citarne alcuni. Ha già idee?

"Il lavoro del sindaco Massimo Medri, nonostante le gravi contingenze, ha lasciato una grande eredità progettuale che solo un folle non potrebbe cogliere come opportunità. A noi è dato il compito di portare a termine questo lavoro, frutto delle scelte fatte insieme a tutti gli operatori in questi ultimi anni. Ora è il tempo di mettere a terra le risorse per la realizzazione di questi interventi. È necessario vigilare ed essere sempre presenti nei tavoli di concertazione, poiché i fondi stanziati, per esempio nel Pnrr, arrivino nel nostro territorio in tempi rapidi e certi".

Immaginiamo lei sindaco, al primo giorno. Sette mesi di campagna elettorale nelle quali si è preparato per essere subito operativo con una stagione turistica iniziata. Quali saranno le prime urgenze sulla sua scrivania?

"Alcuni pezzi di città non corrispondono allo standard necessario, ad esempio, per una giusta accoglienza. È dunque necessario promuovere un nuovo piano di ripristino e riordino manutentivo, nella costa quanto nel forese. Secondo, il ripristino di un organigramma completo della macchina comunale, dopo anni in cui vi sono state defezioni dovute a pensionamenti e altro. Penso che sia necessario fare ritrovare spirito ed entusiasmo ai lavoratori già presenti, coinvolgendoli direttamente sugli obiettivi comuni che si andranno via via a perseguire. Altro aspetto è legato all’assetto del territorio. Dopo anni di completamento dei piani esistenti, il Piano urbanistico generale giunge alla sua prima scadenza. È necessaria una revisione alla luce dei grandi fatti recenti, che hanno dunque modificato il modo di vivere delle persone. Sto pensando ad esempio alle colonie di Milano Marittima e quelle di Tagliata. Su questo stiamo già lavorando per definire le linee guida. Inoltre credo sia importante investire su Salina e trasporti".

Se lei vincesse ha già dei nomi che proporrebbe al suo fianco in squadra?

"Per ora è necessario focalizzare l’attenzione sul progetto e non sulle persone. Il centrosinistra è comunque pieno di figure valide e capaci che potranno mettersi a disposizione della comunità".

Ilaria Bedeschi