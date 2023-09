Investiti dal treno in stazione a Castel Bolognese: gravi un uomo e una donna

Castel Bolognese (Ravenna), 30 settembre 2023 – Due persone sono state investite questa sera da un treno merci a Castel Bolognese. I due, un uomo e una donna, si trovavano sui binari, al termine della banchina nella stazione ferroviaria del paese quando, per cause in corso di accertamento della polizia ferroviaria, sono stati improvvisamente colpiti dal convoglio ferroviario che stava transitando a tutta velocità.

Entrambi sono feriti e sono stati portati all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto ieri sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia ferroviaria per i rilievi del caso.

Ora si cercherà di capire quello che è accaduto, se è stato un gesto volontario o no. L’incidente è avvenuto verso le 21.30. L’episodio ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione dei treni e molti ritardi che però per fortuna, vista la serata e l’ora, non ha causato troppi disagi ai passeggeri.