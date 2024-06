Investito da una moto. Grave ciclista di 25 anni

Incidente nella notte fra giovedì e venerdì, a Lido Adriano, in via Donald Coleman Bailey. Un 17enne bulgaro, alla guida di una moto, ha investito un 25enne ciclista italiano di origine ucraina, residente a Lido Adriano. La moto che percorreva via Donald Coleman Bailey proveniente da Lido Adriano in direzione Lido di Dante ha impattato con la bici che percorreva la stessa strada in senso opposto occupando il lato sinistro della carreggiata e quindi invadendo la corsia di marcia della moto. L’elimedica lo ha trasportato al Bufalini di Cesena. Il 25enne è in terapia sub intensiva: ha riportato un trauma cranico, la frattura delle vertebre cervicali e la lacerazione della milza. Non è in pericolo di vita.

Altro incidente ieri, poco prima delle 14, a Ravenna, con un motociclista trasportato a Cesena con fratture alle braccia. Dai primi rilievi della polizia locale è emerso che un Fiorino percorreva via Bassette verso il cimitero e giunto all’incrocio con via di Vittorio avrebbe invertito la marcia, scontrandosi così con il motociclo che lo seguiva. Negativi gli esiti di etilometro e drug test del conducente del Fiorino.