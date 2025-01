Investito dal treno in stazione, ora è in Rianimazione al Bufalini in prognosi riservata

Resta ricoverato all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena il 51enne di origine siciliana investito da un treno domenica sera in stazione a Ravenna. Secondo quanto finora emerso dalle verifiche della Polfer, l’uomo, poco dopo le 18.20, forse nel tentativo di salire in ritardo sul convoglio diretto a Rimini, sembra abbia colpito con un gesto di stizza il treno finendo però sui binari e rimanendo schiacciato a un braccio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118: l’uomo era cosciente. La sequenza è stata immortalata dalla videosorveglianza della stazione. La polizia ha anche ascoltato un paio di testimoni per chiarire tutti gli elementi. Tra gli accertamenti, in via di svolgimento, anche quelli legati a un possibile malore o un eventuale stato di alterazione psicofisica legato all’assunzione di alcoli

Giusto il 13 gennaio scorso una 85enne era rimasta ferita dopo essere stata urtata al passaggio a livello di via Ravegnana, alle porte di Faenza, dal convoglio della linea Russi-Faenza. La donna, che era rimasta cosciente, era stata trasportata al ‘Bufalini’ di Cesena per tutte le visite e le medicazioni del caso. Anche in quel caso si era trattato di un incidente con la signora che aveva tentato di attraversare a sbarre abbassate cercando poi di retrocedere una volta realizzato che stava arrivando il treno. Non è escluso che non fosse stata nemmeno toccata dal convoglio ma che lo spostamento d’aria l’avesse sbalzata a terra.