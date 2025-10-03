Il sindaco fischiato

Ravenna
3 ott 2025
MILENA MONTEFIORI
Cronaca
Investito nel cantiere. Grave operaio 56enne

È successo ieri mattina sull’Adriatica nei pressi del cavalcavia dell’iperbarico. L’uomo è dipendente della Cbr di Rimini come il collega alla guida del mezzo.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ravenna con gli operai del cantiere dell’infortunio sulla Statale 16. Sono intervenuti anche 118 e Medicina del lavoro (foto Zani)

È ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena l’operaio che ieri mattina è stato investito da una piccola ruspa condotta da un collega all’interno di un cantiere sulla Statale 16, nella corsia sud tra il distributore Eni e il cavalcavia del centro iperbarico di Ravenna. L’uomo, un 56enne di origine tunisina ma residente a Cattolica, lavora per la Cooperativa braccianti Rimini (Cbr) così come il collega 48enne italiano alla guida del mezzo.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Medicina del lavoro, intervenuta sul posto dopo i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ravenna, intorno alle 8.30 gli operai della cooperativa riminese erano impegnati nella stesura dell’asfalto nella corsia sud della Statale 16 quando per cause al vaglio la ruspa ha investito il 56enne. Quest’ultimo era intento a predisporre le fasi preliminari prima del getto dell’asfalto, controllando che tutto fosse allineato. Forse per una coincidenza di fattori sfavoreli l’operaio si è trovato nella traiettoria della ruspa che lo ha investito prendendolo a un piede che ha riportato una lesione molto grave. Immediatamente è scattata la chiamata ai soccorsi con il 118 che è intervenuto anche con l’elisoccorso a bordo del quale il 56enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Dell’infortunio è stato informato il pm di turno Silvia Ziniti che ha deciso di sequestrare la piccola ruspa per verificare eventuali malfunzionamenti.

Preccupazione per l’infortunio è stata espressa da Fillea, Filca e Feneal di Ravenna. "I sindacati di categoria – si legge in una nota – chiedono un’immediata verifica delle condizioni di sicurezza nel cantiere e auspicano che vengano adottate tutte le misure necessarie per prevenire simili incidenti in futuro. È fondamentale garantire la massima attenzione alla sicurezza sul lavoro, assicurando che tutti i lavoratori siano adeguatamente formati e protetti".

Milena Montefiori

Incidente sul lavoro