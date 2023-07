Inviò foto di topless al compagno: a processo

La sua professoressa all’Alberghiero di Cervia, di lui davanti al giudice Cosimo Pedullà ieri mattina ha detto: "Mai creato problemi, aveva valutazioni medio-alte in tutte le materie, era molto diligente e non mai manifestato comportamenti borderline". Uno studente quasi modello insomma. E se si è ritrovato a processo per un reato non certo marginale (la pornografia minorile) è per un vicenda emblematica circa l’uso che i giovani fanno del cellulare e dei social. In questo caso il ragazzo - nato a Cesena, all’epoca dei fatti da poco maggiorenne e difeso dall’avvocato Luca Bertuccini - è accusato di avere fotografato il seno di una minorenne incontrata su una chat e di avere condiviso nel novembre 2020 l’immagine in questione con un suo compagno di classe il quale l’aveva poi girata a una campagna che l’aveva mostrata ad altre due studentesse. E da qui, su consiglio di una madre, la questione era finita sul tavolo della preside e infine su quello dei carabinieri della locale Stazione.

"Si trattava della foto di una ragazza sotto ai 18 anni - ha ricordato in aula la dirigente scolastica - ma non una alunna". L’immagine in questione lei non l’aveva vista: "Ho raccolto la testimonianze delle ragazze". Ricostruzione analoga è stata offerta dalla professoressa che quell’anno coordinava la classe a cui apparteneva l’imputato: tre studentesse "a fine lezione mi fermarono per dirmi che c’era una cosa piuttosto grave che riguardava una foto con una ragazza". Lei aveva chiesto "di non vederla: mi dissero di una immagine con una ragazza spogliata arrivata a un compagno l’aveva ricevuta" dall’imputato. E allora "sono andata dalla dirigente la quale ha telefonato ai carabinieri".

Una delle studentesse, oggi 19enne, ha confermato tutto: "A una di noi arrivò un messaggio con una foto" dell’imputato "che al computer aveva ritratto una ragazzina con il seno fuori" accompagnando il tutto con "un audio in cui si vantava. Ci si disse che questa cosa non poteva esistere. La ragazzina con il reggiseno sollevato, sicuramente aveva meno di 14 anni. Non sapevano cosa fare ma sapevamo che era una cosa grave: lo dissi a mia madre, lei mi consigliò di dirlo alla responsabile di classe". E in quanto al compagno che aveva ricevuto l’immagine dall’imputato, "mi chiese: ’ma per te è normale?’. Si era reso conto che era una cosa da non fare. E dopo questo fatto, aveva bloccato" il mittente.

La foto "mi arrivò da una chat con annessi screen con foto originale e audio", ha specificato l’ultima testimone sentita, ovvero proprio la ragazza che aveva ricevuto l’immagine sul suo cellulare. "Nell’audio l’imputato "si vantava della foto indicando una età di 12 anni".

Ma dove era maturato lo scatto in questione? La spiegazione dettagliata è arrivata dall’imputato stesso che ha accettato di sottoporsi a esame. E a questo punto si giunge a uno strumento con il quale solo i più giovani hanno dimestichezza: si chiama Omegle ed è un sito di chat online che permette agli utenti di comunicare con persone da tutto il mondo senza doversi registrare a nessun account. Il servizio accoppia casualmente le persone in una sessione di chat uno-a-uno nella quale si videochatta anonimamente definendosi come ’you’. "Stavo navigando - ha ricordato l’imputato - quando è uscita questa ragazza penso di origine filippina. Parlavamo inglese e per prima cosa gli chiesi l’età: lei disse 18. Ridevamo, scherzavamo, lei a un certo punto si sollevò la maglietta: ero stupito, come si vede da foto. E, con il suo consenso, feci uno scatto. Poi lo inviai a un compagno con un audio. E’ vero che dissi ’sono andato a farmele uscire da una minorenne’, ma era una frase goliardica" anche se "di cattivissimo gusto e mi scuso: ma pensavo lo avesse capito. Poi è successo quello che è successo. Due anni dopo scoprii l’accusa: non me lo aspettavo, pensavo a una cosa morta lì, tanto che la foto la avevo pure eliminata". Il ragazzo ha provato a spiegare anche l’origine di un paio di sticker trovati nel suo telefonino con bambini in età prepuberale che compivano atti sessuali: "Un compagno me li inviò. Mi facevano schifo ma purtroppo non li cancellai perché sono rimasti nella chat e pensavo fossero" solo fotomontaggi. Prossima udienza a dicembre.

Andrea Colombari