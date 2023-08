’Invisible Emotion’, spettacolo di burattini al Coja Blue

“Invisible Emotion“ è il titolo dello spettacolo di burattini in programma questa sera alle 21.15 al Coja Blue, in via delle Gardenie 25, a Casal Borsetti, a cura di Teatro Lunatico. Si tratta di uno spettacolo senza parole dove la clownerie, la magia, l’illusionismo e tante altre sorprese si alternano in un ritmo frenetico e coinvolgente, lasciando a bocca aperta grandi e piccoli.

Un lavoro che indaga i confini del teatro di figura, dove grandi protagoniste saranno forme apparentemente inanimate come le bolle di sapone, che si animeranno e prenderanno vita come attori in scena: prima piccole, poi grandi e via via giganti, le bolle varcheranno il confine del palcoscenico.

Uno spettacolo sorprendente al contempo comico e poetico adatto a tutta la famiglia. “Invisible Emotion“ rientra nella programmazione di ’Burattini alla Riscossa 2023’ del Coja Blue. Lo spettacolo è a ingresso gratuito ed è adatto a bambini da 3 anni in avanti. Per informazioni contattare il seguente numero: 3891551656