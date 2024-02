"Io, maltrattata dal convivente". Ma la figlia smentisce: "Iniziava lei"

Era imputato di maltrattamenti e botte nei confronti della ex compagna. Accuse in ragione delle quali, oltre alla misura cautelare del divieto di avvicinare la donna, era stato sottoposto a un particolare regime di sorveglianza, con misure come l’obbligo di dimora a Ravenna, la sostituzione della carta d’identità con una non valida per l’espatrio, il divieto di andare al bar e di rincasare dopo le 20.

Alla fine il processo a carico di un 50enne si è concluso con l’assoluzione del Gup Corrado Schiaretti: insussistenza del fatto per quanto riguarda i maltrattamenti in famiglia, particolare tenuità per le lesioni. La procura chiedeva due anni e due mesi, ma dirimente è stata la testimonianza della figlia della coppia, chiesta dal difensore dell’imputato – avvocato Cristina Bernardo – come condizione al processo con rito abbreviato. La ragazza, in buona sostanza, ha smorzato la gravità della accuse rivolte dalla madre – che chiedeva i danni come parte civile – e ridimensionato le responsabilità del padre: spesso, a gettare benzina sul fuoco e ad alzare le mani, sarebbe stata la prima, mentre il secondo si sarebbe limitato a difendersi, al più rispondendo con qualche spinta agli schiaffi ricevuti dalla convivente.

Eppure le accuse mosse dalla Procura, epilogo di un rapporto durato più di vent’anni, erano particolarmente gravi. Anzitutto, quella di avere maltrattato la convivente con condotte abituali fatte di minacce, calci e pugni. Il tutto al culmine di litigi che spesso sarebbero stati innescati da motivi di gelosia, con l’uomo che accusava la donna di avere altre relazioni. Lo stesso, inoltre, avrebbe violato il divieto di avvicinarla. In ragione di tutto ciò, era stato valutata a suo carico una misura di sorveglianza speciale per motivi di pubblica sicurezza, per un periodo di due anni. Un decalogo disposto dalla Corte d’appello di Bologna su richiesta della questura, previsto da una legge del 2011 in materia di antimafia per chi è ritenuto socialmente pericoloso, che conteneva misure limitative anche della libertà di movimento. Tra queste, il divieto di accedere locali pubblici tipo bar, non frequentare persone che hanno subito condanne, non uscire di casa tra le 20 e le 7 del mattino, non detenere armi, "vivere onestamente e rispettare le leggi".

