Ior, doni negli ospedali e negli hospice e mimosa solidale per l’8 marzo

I volontari dello Ior portano un dono alle donne per l’8 marzo. Si sono presentati in tutti gli ospedali e hospice del territorio con un piccolo gesto. Le donne presenti in corsia sono state omaggiate di un fiore, più precisamente una gerbera: sia che si fossero recate presso la struttura da pazienti, per curarsi o sottoporsi a visite di controllo, sia che fossero operatrici sanitarie, dottoresse, ricercatrici e infermiere. "I volontari, per l’8 marzo, non si sono limitati a questo pur significativo gesto – fanno sapere dallo Ior – il motore pulsante dell’organizzazione no-profit si è infatti sdoppiato e, mentre alcuni accedevano alle corsie per omaggiare le donne presenti, altri hanno proposto la ‘‘mimosa solidale’ presso sedi e banchetti sparsi nelle piazze di tutto il territorio. Chiunque avesse scelto il tradizionale fiore proposto dallo IOR avrebbe dunque fatto non solo un gesto gradito alle donne più importanti della sua vita, ma avrebbe contribuito a non far sentire sole le pazienti che accedono al Progetto Margherita, che assiste nell’acquisto di nuove parrucche oncologiche per chi affronta terapie".