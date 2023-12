Ipa, le nuove cariche dell’International. Police Association

Eletto il direttivo della Delegazione emiliano-romagnola dell’International Police Association che, per il quadriennio 2023 - 2027 sarà composto da Stefano Bandini, presidente, Massimo Carannante, vice presidente, Maurizio Galli, segretario, Marco Landi, vice segretario, Michele Maffeo, tesoriere, Antonino Sorrentino, vice tesoriere, Michele Ferlito, addetto stampa, Maurizio Argirò, componente.

L’I.P.A. è un’associazione apolitica, presente in 65 nazioni, costituita da appartenenti alle Forze di Polizia, Polizie Locali e Vigili del Fuoco che, complessivamente annovera circa 372.000 aderenti, di cui 13.300 in Italia. Fondata nel 1949 in Inghilterra, si propone di avvicinare fra loro gli appartenenti alle diverse forze di polizia dei vari paesi, nonché di creare e migliorare i rapporti fra i medesimi e la società civile.

E’ organo del Consiglio Economico e Sociale d’Europa, dell’ONU e dell’O.A.S. con status di “International NGO maintaining operational relations within the UNESCO”.