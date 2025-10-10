Ipertensione arteriosa. Trattamento innovativo

Anche se oggi sono disponibili molti farmaci efficaci per il trattamento dell’ipertensione arteriosa, in alcuni rari casi non si riescono a ottenere valori sufficientemente bassi per limitare il rischio delle malattie cardiovascolari, come l’infarto e l’ictus, che a questa sono associati.

Da alcuni anni si è resa disponibile una tecnica interventistica, denominata denervazione renale, che attraverso una puntura all’inguine in anestesia locale, permette di avanzare attraverso un’arteria degli arti inferiori e l’aorta, un catetere speciale fino all’imbocco delle due arterie renali e di erogare energia a radiofrequenza al loro interno, con conseguente interruzione delle fibre nervose che lì decorrono e che contribuiscono al mantenimento dell’elevata pressione arteriosa.

Pur non permettendo la normalizzazione dei valori di pressione, tale metodica è comunque efficace nel determinarne una progressiva riduzione, tale da consentire nel tempo di diminuire il numero dei farmaci assunti e/o delle loro dosi. Nell’unità operativa di Cardiologia dell’ospedale di Ravenna, diretta dal dottor Andrea Rubboli, è stato eseguito un intervento di denervazione renale in due pazienti, una donna cinquantunenne e un uomo sessantatreenne, affetti da grave ipertensione arteriosa che non rispondeva alla somministrazione della combinazione di tutti i farmaci delle sette diverse classi oggi disponibili.

Gli interventi sono stati eseguiti dai dottori Marco Balducelli e Andrea Rubboli nell’ambito dell’equipe di emodinamica, comprendente i dottori Alessandro Abbenante, Matteo Aquilina, Manfredi Arioti e Carolina Moretti, in collaborazione con l’equipe di infermieri specializzati coordinati dalla dottoressa Daria Drudi. Entrambi i pazienti verranno seguiti nei prossimi mesi presso gli ambulatori della Cardiologia per valutare l’andamento della pressione arteriosa e adeguare di conseguenza la terapia antipertensiva.

L‘ipertensione arteriosa (o pressione alta) è una condizione in cui la pressione del sangue nelle arterie è persistentemente elevata, spesso senza sintomi evidenti ma che, se non trattata, aumenta il rischio di ictus, infarto e malattie renali. Le cause possono essere primarie (sconosciute) o secondarie (dovute a patologie specifiche).