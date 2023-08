Ipotesi negligenze nei controlli delle fogne Esposto ai vigili urbani

Un esposto alla Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina per accertare eventuali negligenze nei controlli dei sistemi di scarico dell’acqua fognaria con potenziali rischi di nuovi allagamenti in via Lapi e in Borgo. È quanto, nella giornata di giovedì scorso, ha presentato un cittadino faentino agli agenti del comando di via Baliatico. Il contenuto del documento riguarda in particolare la "mancata posa della saracinesca fognaria in via Silvio Pellico sulla sponda destra del Lamone, la mancanza di una saracinesca nella sponda sinistra del fiume all’altezza di via Renaccio" e le difficoltà di chiusura delle due saracinesche poste al termine della condotta fognaria di via Lapi "bloccate da materiali solidi e che in caso di piena andrebbero irrimediabilmente piegate dalla forza di una piena". Il documento è stato sottoscritto da Gian Domenico Marchi, volontario della Protezione civile, abilitato per il rischio idrogeologico. Secondo quanto esposto, inoltre, lo scarico fognario di via Silvio Pellico, che era andato completamente distrutto, era stato sistemato con una barriera di terreno, dimostratasi poi pericolosa per l’innalzamento del livello fognario al primo temporale. In seguito, quindi, si è intervenuto con l’apposizione di un tubo di scarico dalla fognatura al fiume, attualmente sprovvisto di saracinesca e quindi soggetto a flusso inverso.