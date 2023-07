Ipotesi nuovo Ponte delle Grazie Tempi lunghi per il cantiere

Continuano i lavori di pulizia e risagomatura degli argini del fiume Lamone, voluti della Regione Emilia-Romagna. Nel tratto arginale tra il ponte della ferrovia di via Cesarolo e il Ponte Rosso è in corso la completa eliminazione della vegetazione nell’alveo del Lamone. A questo primo step di interventi seguiranno i lavori di risagomatura degli argini su entrambe le rive, le quali verranno abbattute perché indeboliti dalle alluvioni. I lavori di ricostruzione termineranno ad agosto. La Regione, in accordo con Hera, ha poi deciso di rivedere, per l’intero tratto urbano, il posizionamento degli scarichi fognari che si riversano nel Lamone; anche il muretto di via Renaccio verrà ricostruito. Entro settembre verrà effettuata la pulizia sugli argini del Lamone dal Ponte Rosso fino al confine con il territorio del comune di Brisighella. In tempi brevi verrà presa una decisione per il Ponte delle Grazie, ancora chiuso al traffico, la cui struttura è stata indebolita dall’alluvione. Non è escluso il rifacimento del ponte, che comporterebbe però tempi molto lunghi, per un costo di circa 4,5 milioni di euro.