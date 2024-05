Irene Priolo a Sant’Agata ha incontrato il candidato Sabadini

Irene Priolo, la vice presidente della regione Emilia-Romagna è andata in visita a Sant’Agata a sostegno del candidato Riccardo Sabadini di ’Uniti per Sant’Agata’, che oggi alle 10,30 al bar Centrale presenta la lista dei candidati e il programma elettorale.

Nei giorni scorsi tutta la squadra ha incontrato Paride Antolini, il presidente dell’Ordine dei

Geologi Emilia-Romagna e Pierluigi Randi, presidente meteo professionisti Ampro. "Abbiamo previsto, per il solo fiume Santerno, 23 cantieri per 34 milioni di euro complessivi, uno dei cantieri più importanti è a Mordano dove stiamo lavorando al ribassamento della golena per aumentare l’officiosità idraulica del fiume e garantire possibilità di laminare più acqua, è un intervento strutturale che garantirà l’aumento della capacità idraulica del fiume Santerno" ha detto Priolo durante la conversazione con il candidato del centro-sinistra.