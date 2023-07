Irish night, 10 anni di gemellaggio Una serata di tradizioni irlandesi

I dieci anni che legano in un rapporto di gemellaggio le città di Lugo e quella irlandese di Wexford saranno festeggiati il 19 luglio prossimo, domani, a partire dalle 21,30 con la ’Irish night’. L’evento che si terrà presso il Chiostro del Monte, al civico 11 di Corso Garibaldi, darà l’opportunità ai cittadini lughesi di scoprire la musica ed i balli tradizionali dell’Irlanda.

"La città di Wexford si trova alla foce del fiume Slaney, a Sud Est della Repubblica d’Irlanda ed è il capoluogo della Contea di Wexford – spiega Alessandra Montanari, presidente dell’Associazione Gemellaggi e relazioni internazionali Adriano Guerrini Aps –. Il "rapporto di fratellanza" con la nostra città, nato nel 2000 grazie ad una collaborazione tra la ’Wexford Opera House’, ora ’National Opera House’, e il Teatro Rossini, è diventato un ’Patto di Gemellaggio’, firmato il 3 maggio 2013".

"Per ricordare questo primo decennio – continua – abbiamo deciso di offrire al pubblico l’evento, ’Irish night!’ che vedrà l’esibizione del gruppo musicale Trì Irish Folk Music".

Il trio, nato nel 2018, è formato da tre musicisti legati alla tradizione musicale irlandese: Liam Quinn alla chitarra, tin whistle, banjo, armonica, voce, Fiorenzo Mengozzi al bodhrán, concertina, cucchiai e Thomas Barbalonga al violino.

L’animazione dei balli sarà a cura di Erica Contessi che, dal 2018, insegna danze irlandesi di gruppo, chiamate Ceili dancing, e danze folk a Ravenna e a Passogatto di Lugo. L’evento è parte del progetto ’LuGO TO the World 2023’ presentato e selezionato nell’ambito del Bando indetto dal Comune di Lugo nell’aprile scorso. L’ingresso alla serata sarà a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione ’I randagi della Bassa Romagna odv’ i cui volontari saranno all’ingresso del Chiostro per offrire informazioni.

Monia Savioli