"Ironizzo sull’ossessione italiana del cibo"

È una commedia gourmet ‘Mangiare tutto!’, lo spettacolo-monologo con cui l’attore e cuoco Niccolò Califano, ex partecipante a ‘Masterchef’, debutta in teatro per parlare dell’ossessione degli italiani per il cibo. Il testo è stato scritto a quattro mani con lo scrittore Matteo Cavezzali. L’appuntamento è per domani alle 21, al teatro Rasi di Ravenna. Niccolò, com’è nata la collaborazione con Matteo Cavezzali?

"Ci siamo conosciuti al liceo scientifico, lui era una guida della ‘non scuola’. Dopo che sono uscito da ‘Masterchef’ ci siamo incontrati per parlare seriamente di uno spettacolo sul cibo. All’inizio pensavamo di raccontare in chiave moderna Pellegrino Artusi, ma quando ci siamo messi a scrivere la penna ha preso una strada diversa e Artusi non lo abbiamo neanche citato".

Che tipo di spettacolo è?

"È un omaggio all’ossessione verso il cibo. Siamo partiti parlando degli italiani ma poi ci siamo resi conto di come un po’ tutti gli esseri umani lo siano. Il nostro lavoro ha così preso una piega antropologica, ma con elementi di comicità per fare ridere".

A livello personale, mangia davvero di tutto oppure c’è qualcosa che proprio detesta? "Mi piace tutto, dalle interiora alle verdure fresche, amo immergermi nelle varie culture, e questo mi contraddistingue. Non ho mai conosciuto nessuno che possa dire altrettanto… Ho provato in prima persona tutto ciò di cui parlo nel monologo".

Di recente è stato per la prima volta in Giappone. La cosa più buona che ha mangiato?

"Mangiare è stato il modo migliore per immergermi in questa nuova cultura. A stupirmi di più è stato uno chef di Osaka che, in locale minuscolo in cui si mangiava in piedi, proponeva ottime ciotole di spaghetti soba in brodo a un paio di euro. In soli 15 secondi preparava questo meraviglioso piatto, con grande manualità, eleganza e precisione. E anche con quella ripetitività che in Oriente è una forma di meditazione, una cosa che invidio ma che oggi non sono in grado di fare perché le cose che si ripetono mi annoiano".

A distanza di più di un anno, come valuta l’esperienza di Masterchef?

"È stata bellissima e pagherei per rifarla perché la trasmissione, oltre a dare adrenalina e competizione che mi stimolano, è atto creativo puro. Ti danno una tela bianca da dipingere come vuoi. Se avessi creduto di più in me stesso, forse sarei arrivato in finale".

Con oltre 381mila follower su Instagram, è di fatto partita la tua attività di creator digitale. Appaga la tua vena creativa? "Sì, è un lavoro che mi piace molto, mescolando le mie passioni: teatro, cinema e cucina. Ed è anche redditizio visto che, grazie a un’agenzia che mi segue, riesco a fare pubblicità. Per questo ho calato le mie ore da medico per potermi dedicare a questo lavoro che vorrei espandere anche su altre piattaforme come TikTok e YouTube".

Roberta Bezzi