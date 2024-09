Ironman 2024, cambia la viabilità nei giorni di gara

Conto alla rovescia - meteo permettendo - per Ironman Italy Emilia-Romagna, la competizione di triathlon in programma questo fine settimana. Previste modifiche alla viabilità, in particolare sabato, giorno in cui si corre la lunga distanza e domenica, dove i partecipanti si sfideranno nella 70.3 (di media distanza) e la 5150 (percorso olimpico); confermata la gratuità dei parcheggi a pagamento da domani a domenica. Il Lungomare Deledda ospiterà il villaggio Ironman, con partenze e arrivi delle gare. Annullati per maltempo gli eventi di apertura previsti, tra cui oggi la Parata delle Nazioni e la Night Run.

Una parte del Lungomare, già chiuso da lunedì, sarà riaperto il 25, mentre un’altra parte – nel tratto compreso fra le vie Cairoli e Milazzo – riaprirà il 3 ottobre. Altre vie centrali coinvolte saranno, durante il percorso di gara di sabato e domenica, viale Volturno, viale Volturno, Viale Milazzo, viale Colombo, Lungomare D’Annunzio, viale Roma, viale dei Mille, via N. Sauro, Corso Mazzini, piazzetta Pisacane, circonvallazione Sacchetti, viale Due Giugno, II° Traversa, III° Traversa e IV° Traversa, il centro di Milano Marittima e parte del Lungomare.

Modifiche anche per quanto riguarda il servizio di raccolta rifiuti effettuato da Hera. Sul Lungomare Deledda è allestita la zona Transition, che va dal bagno White Beach 150 al bagno Dover 175: verrà chiusa con transenne e con corridoi di accesso fino alle traverse che dal lungomare conducono a viale Italia. Vista l’impossibilità di transito dei mezzi di raccolta in tale area, fino a lunedì nelle traverse che sfociano sull’area Transition del lungomare saranno installati dei punti di raccolta temporanei, in sostituzione del servizio porta a porta che ripartirà regolarmente martedì.

Da domattina, i corridoi verranno chiusi fino a domenica sera, finché non sarà concluso l’evento, per cui gli stabilimenti balneari interessati dovranno circumnavigare questa area e conferire i loro rifiuti nei punti di raccolta temporanei a loro più comodi. Solo per sabato nelle zone del lungomare interessate dalla manifestazione, la raccolta del vetro verrà effettuata a partire dalle 3 e non dalle 9 come previsto dal calendario per via del blocco stradale. A Castiglione di Cervia e zona Tantlon sabato il servizio porta a porta di plastica/lattine verrà ritirato dalle 3 di notte (anziché dopo le ore 11), vista la chiusura al traffico dalle 5.30 in poi.

Nel centro di Milano Marittima, l’esposizione di tutte le tipologie di rifiuti raccolte a domicilio nelle giornate di sabato e domenica andrà effettuata dalle 23 della notte precedente alle 3 del mattino seguente (anziché dalle ore 12 alle 13).

Ilaria Bedeschi