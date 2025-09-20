Cervia, ecco Ironman 2025: la corsa verso il mare degli uomini di ferro

Cervia, 20 settembre 2025 – Gli organizzatori dell’Ironman Italy Emilia-Romagna lo confermano: la tappa di Cervia è la più partecipata al mondo, ma soprattutto vanta uno spettacolo unico, reso magico da un’alba che non delude mai.

Anche quest’anno, migliaia di persone si sono date appuntamento sulla spiaggia per assistere alla spettacolare corsa verso il mare che, puntuale alle 7.30, ha dato il via ufficiale agli oltre 3.000 atleti impegnati nella leggendaria “lunga distanza”.

La giornata è iniziata sulle note dell’Inno di Mameli, alla presenza delle autorità civili, militari e del sindaco di Cervia, Mattia Missiroli.

Un momento reso ancora più suggestivo dal sorvolo del mezzo dell’Aeronautica Militare di Pisignano.

Il percorso gara prevede 3,8 chilometri di nuoto nelle acque tranquille dell’Adriatico, seguiti da 180 chilometri in bicicletta e, infine, dalla maratona di 42,2 chilometri con arrivo al Fantini Club.

I primi atleti sono attesi al traguardo nel corso del pomeriggio, mentre nel corso della serata la finish line vedrà susseguirsi gli arrivi di chi, con determinazione e passione, farà di tutto per conquistare la propria medaglia.

Atleti da tutto il mondo a Cervia, la partenza di Ironman 2025

Dal debutto italiano del 2017, Ironman ha sempre scelto Cervia come sede privilegiata, grazie alla capacità della città e del territorio di unire scenari mozzafiato, ospitalità romagnola e cultura sportiva.

Una località di meno di 30mila abitanti che, nel giro di due giorni, ospiterà partenza e arrivo di oltre 6.000 atleti provenienti da più di 80 Paesi, accompagnati da migliaia di familiari e accompagnatori, pronti a unirsi ai residenti ed accendere d’entusiasmo il lungomare di Cervia in un weekend indimenticabile.

Al via questa nuova edizione al grido di “niente è impossibile”.