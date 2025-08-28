Ironman, in gara solo uomini d’acciaio

Torna Ironman Italy Emilia-Romagna. Da giovedì 18 a domenica 21 settembre Cervia sarà la capitale del triathlon con migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo che arriveranno in città per partecipare alle gare. Giovedì e venerdì saranno dedicate alla Parata delle nazioni, alla Night Run e a Ironkids, mentre sabato e domenica sono in programma le tre competizioni internazionali, l’Ironman, l’Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna e la 5150 Cervia Triathlon Emilia-Romagna. Sabato 20 settembre la gara più impegnativa, di "lunga distanza", vedrà gli atleti impegnati in tre discipline, nuoto (3,8 km), ciclismo (180 km) e corsa (42,2 km). L’avventura dei triatleti inizierà nelle calme acque romagnole dove bracciata dopo bracciata affronteranno i primi 3,8 km.

A seguire, attraversando le Saline di Cervia e, accompagnati dai fenicotteri rosa, percorreranno 180 km in bicicletta tra storia e natura, passando da Forlimpopoli per arrivare a Bertinoro. Infine, rientrati a Cervia, dovranno affrontare la maratona di oltre 42 chilometri su un percorso cittadino che li porterà nei punti più caratteristici delle località di Cervia e Milano Marittima. L’arrivo al traguardo, sulla spiaggia di Cervia, permetterà agli atleti di conquistare il titolo di "finisher" Ironman in Italia.

All’interno del circuito mondiale, anche quest’anno quello di Cervia si conferma il più grande evento Ironman al mondo. Giunto all’ottava edizione, l’evento comporta anche un importante impatto sull’economia cittadina: in un periodo di bassa stagione migliaia di atleti arrivano da tutto il mondo con accompagnatori e si fermano nelle strutture ricettive della città. Modifiche alla viabilità, come avvenuto negli scorsi anni. Per chi vive a Sant’Andrea, nel tratto di via Beneficio II Tronco verso via Bollana, via Bollana e vie limitrofe, saranno attive le navette nella zona artigianale di Montaletto (dove è possibile lasciare l’auto) e a Sant’Andrea. Per chi vive in via Cervara, via Pio la Torre, nel tratto di via Beneficio II Tronco verso le saline e vie limitrofe, verranno rilasciati i pass per transitare in una direzione (da via Confine a via Cervara) all’interno dell’aeroporto militare. Per i soli residenti di Villa Inferno che abitano in via Cervara, via Pio la Torre, nel tratto di via Beneficio II Tronco verso le saline e vie limitrofe, è possibile richiedere i pass via mail a unitaeventi@comunecervia.it; per chi non ha la possibilità di inviare e ricevere mail, da lunedì 1° settembre a mercoledì 17 settembre sarà possibile farsi fare i pass negli uffici dell’Unità eventi, in piazza Pisacane 2 a Cervia. Gli orari di apertura degli uffici sono: dal lunedì a venerdì, 9-13; giovedì anche 15-17. Come negli anni precedenti i pass riporteranno il nome del capofamiglia, l’indirizzo, i numeri di targa di tutte le auto della famiglia che hanno necessità di passare dall’aeroporto. Chi si reca negli uffici a farsi fare il pass deve avere con sé i numeri di targa. Info: 0544979235- 0544979329, unitaeventi@comunecervia.it.

Ilaria Bedeschi