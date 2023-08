Ironman, parcheggi gratis nei tre giorni di gara

Meno di tre settimane ci separano dal grande evento sportivo Ironman Italy Emilia Romagna. Giunta alla 6° edizione, torna a Cervia l’unica data italiana del circuito americano di triathlon di lunga distanza. Nel frattempo, ci si prepara per le giornate durante le quali migliaia di sportivi - in arrivo da tutto il mondo - raggiungeranno la città in vista di una delle competizioni più affascinanti e difficili. Qualcuno si sta già allenando e testando il percorso, altri dall’estero arriveranno tra un paio di settimane. Ma l’emozione inizia a salire anche perché si tratta della prima edizione ‘libera’ dalle restrizioni del Covid. Gli organizzatori stanno cercando volontari per le lunghe giornate di preparazione alle due gare di sabato 16 e domenica 17 settembre. Una esperienza che, chi l’ha già vissuta nelle precedenti edizioni, ricorda come unica e stimolante grazie alla presenza di migliaia persone di ogni nazionalità unite dal desiderio di mettere al collo la medaglia o seguire semplicemente il proprio famigliare o amico che parteciperà alle competizioni (iscrizioni: www.ironman.com). Inoltre, date le significative modifiche alla viabilità - per la realizzazione del percorso di gara e dell’allestimento del villaggio Ironman -, l’amministrazione ha disposto con ordinanza la gratuità dei parcheggi a pagamento su tutto il territorio comunale il 15, 16 e 17 settembre. Come negli scorsi anni, anche sabato 16 settembre è prevista da ordinanza sindacale la chiusura straordinaria dei nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia, pubblici e privati e delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale cervese. Per chi ha iniziato il conto alla rovescia, il programma ricalca quello degli anni precedenti. Si inizia giovedì 14 con la Night Run, la corsa notturna non competitiva di 5 km, con partenza alle ore 21 dal lungomare di Cervia. Venerdì 15 si prosegue, con partenza alle 15 dal Fantini Club di Cervia, con l’Ironkids, uno spazio speciale riservato ai più piccoli tra i 4 e i 17 anni. Giornata clou dell’intero evento sarà sabato 16 con Ironman Italy Emilia Romagna, il triathlon di "lunga distanza" con 3,8 km di nuoto, 180 km in bici e la maratona di 42,2 km. Domenica 17 sarà invece il momento delle due distanze più ‘dolci con l’Ironman 70.3 Italy Emilia Romagna e la 5150 Cervia Triathlon Emilia Romagna. Anche i Cerviaman, la squadra di atleti che correrà per solidarietà, ha organizzato il ‘Palio dei quartieri’ coinvolgendo le varie frazioni e stimolare gruppi di tifoseria e sostegno durante il passaggio dei triatleti nella faticosa competizione sportiva.

Ilaria Bedeschi