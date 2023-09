"Ironman, un successo verso il rinnovo"

È stato lo svizzero Geoffroy Bagnoud a vincere l’Ironman 70.3 Italy Emilia Romagna (‘mezza distanza’) finendo il percorso in 4 ore, 4 minuti e 23 secondi. Al secondo posto il tedesco Michael Lik con 4 ore, 11 minuti e 19 secondi, mentre la medaglia di bronzo è stata portata a casa dallo svizzero Florin Parfuss, che ha tagliato il traguardo in 4 ore, 17 minuti e 8 secondi. Al quinto posto assoluto il primo italiano, Filippo Trevisani, che ha completato il percorso in 4 ore, 18 minuti e 16 secondi. Si è così concluso il lungo weekend dedicato ad Ironman, che si conferma a pieno titolo l’evento sportivo cervese del calendario annuale. Seimila atleti, 45mila persone considerando anche gli accompagnatori, 180 le unità delle forze dell’ordine impegnate a cui si aggiungono 232 agenti delle Polizie locali di Cervia e Ravenna e 200 volontari. Sei i Comuni coinvolti (Cervia, Ravenna, Forlì, Cesena, Bertinoro e Forlimpopoli) nell’ambito delle provincie di Ravenna e Forlì-Cesena. Sono questi alcuni dei numeri che definiscono il successo della sesta edizione della manifestazione riconfermata per ora fino al 2025 anche se, come annunciato dall’assessore regionale Andrea Corsini, si sta già lavorando per il rinnovo.

Durante le giornate di Ironman Cervia si è esposta ancora una volta a tutto il mondo, facendo conoscere le sue bellezze. Molti erano gli italiani iscritti, anche se le nazionalità coinvolte erano oltre 80. Una volta che gli atleti hanno ultimato le gare, le strade hanno iniziato a essere sgomberate dalle transenne e la viabilità è tornata lentamente alla normalità. Servirà ancora qualche giorno, invece, per smontare il villaggio Ironman che si trova sulla spiaggia libera di Cervia dove la viabilità sarà ancora limitata.

Ilaria Bedeschi