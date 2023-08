Ironman, vademecum: navette e chiusure

Ironman: arrivano importanti modifiche alla viabilità per la realizzazione del villaggio Ironman, del percorso di gare e delle due giornate clou del 16 e 17 settembre. Sul tratto del lungomare Deledda compreso fra la via Cairoli e il viale Milazzo fino al alla mezzanotte del 24 settembre è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Transito invece consentito sul lato ovest della carreggiata, con delimitazione di corsia di marcia dalla fino alle 24 del 10 settembre e dalla mezzanotte del 20 alla mezzanotte del 24, e comunque per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli allestimenti e disallestimenti. Previsto invece il divieto di transito dalla mezzanotte dell’11 alla mezzanotte del 19, e comunque per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli allestimenti ed allo svolgimento della manifestazione. Attenzione per le altre zone attorno al lungomare e diversi punti della città – che si trovano sul percorso di gara – per divieto di sosta e transito nel periodo compreso tra l’11 e il 19 settembre. Anche nel forese, in particolare a Villa Inferno, come gli scorsi anni, sarà cambiata la viabilità per permettere lo svolgimento delle gare nelle giornate del 16 e 17. Per quanto riguarda Villa Inferno, l’organizzazione rimarrà la stessa degli anni precedenti.

Per chi vive a Sant’Andrea - nel tratto di via Beneficio II Tronco verso via Bollana, via Bollana e vie limitrofe - saranno attive le navette nella zona artigianale di Montaletto dove è possibile lasciare l’auto e a Sant’Andrea. Per chi vive in via Cervara, via Pio la Torre - nel tratto di via Beneficio II Tronco verso le saline e vie limitrofe - verranno rilasciati i pass per transitare in una direzione (da via Confine a via Cervara) all’interno dell’aeroporto militare. Vista la chiusura della via del Confine all’intersezione con la via Veneziana per i danni causati dall’alluvione, chi ha necessità di andare in direzione sud (mare, Cesena, Cesenatico ecc.) dovrà svoltare nelle vie Celletta o Togliatti, proseguire in via San Giorgio e rientrare verso la S.P. 71 BIS e via del Confine. Chi deve recarsi in direzione nord (Pisignano, Cannuzzo ecc.) deve svoltare in via Rovescio, transitare su via Pozzo, via San Giorgio e via Celletta e rientrare in via del Confine. È possibile richiedere i pass via mail a [email protected] indicando il nome del capofamiglia, l’indirizzo, i numeri delle targhe per cui si richiede il pass e un recapito telefonico. I pass verranno inviati via mail: per l’accesso all’aeroporto sarà necessario mostrare copia cartacea del pass o copia scaricata sullo smartphone. Per chi non ha la possibilità di inviare e ricevere mail, da oggi al 13 settembre sarà possibile farsi fare i pass negli uffici dell’Unità eventi, in piazza Pisacane 2 a Cervia. Chi si reca negli uffici a farsi fare il pass deve avere con sé i numeri di targa. Per informazioni: 0544979196 o [email protected].

Ilaria Bedeschi