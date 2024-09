Irregolari, espulsi tre nordafricani

Tre cittadini extracomunitari sono stati identificati dalla Polizia di Stato ed espulsi dal territorio nazionale. Lunedì scorso i tre uomini, di origine nordafricana, sono stati notati nel territorio del Comune di Massa Lombarda da alcuni agenti che, nell’ambito di un servizio di controllo straordinario disposto dal questore di Ravenna Lucio Pennella al quale ha partecipato anche il Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, li hanno visti mentre tentavano di allontanarsi velocemente. A seguito di approfonditi controlli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna, i tre uomini sono risultati irregolari in Italia e due di loro destinatari di un provvedimento di espulsione. Per uno di loro il prefetto di Ravenna ha emesso un decreto di espulsione, che è stato eseguito dagli agenti della questura accompagnando lo straniero in un centro di permanenza rimpatri, mentre agli altri due è stato notificato l’ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale.