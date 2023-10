Irruzione negli spogliatoi. Del Duca, aggrediti i giocatori dai tifosi del Cattolica

Momenti di tensione al termine della partita tra il Cattolica Calcio e il Del Duca Grama valida per il campionato di Promozione, andata in scena ieri allo stadio ‘Calbi’. La dinamica dell’episodio è ancora al vaglio dei carabinieri accorsi sul posto con una decina di unità. Stando a quanto emerso, al termine del match gli ultras giallorossi sarebbero riusciti ad avvicinarsi agli spogliatoi della squadra ospite entrando in contatto con i giocatori del Del Duca, che ai militari dell’Arma hanno raccontato di essere stati aggrediti a colpi di cinghia, anche se la circostanza dovrà ora essere verificata dai militari. Il parapiglia si è scatenato al termine di una partita combattuttissima, culminata con un recupero durato otto minuti. Per due volte la formazione giallorossa è andata in svantaggio riuscendo a rimontare con i gol siglati da Angelo e Fabio Cuomo. Alla fine però è stato il Del Duca ad aggiudicarsi la vittoria per 2-3 con un rigore realizzato da Ferrari al 50esimo minuto del secondo tempo. Un finale al cardiopalma che ha inevitabilmente innescato delle tensioni sulle tribune. Stando a quanto emerso, i tifosi del Cattolica si sarebbero dunque diretti verso gli spogliatoi riuscendo in qualche modo a raggiungere i calciatori ospiti. Tempestivo l’intervento dei carabinieri presenti allo stadio, che grazie anche all’arrivo dei rinforzi sono riusciti a scongiurare il peggio allontanando gli ultras dagli spogliatoi. All’esterno dello stadio Calbi si è quindi scatenato il fuggi-fuggi generale. Tra i giocatori del Del Duca e lo staff risulterebbero esserci in tutto tre feriti lievi. La squadra ospite è stata scortata fino al casello dell’autostrada dalle pattuglie dell’Arma e ha potuto riprendere in sicurezza la via del ritorno. Non si segnalano persone denunciate.