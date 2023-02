In partenza il 4 marzo il percorso di formazione e psicoeducazione - supporto ai caregivers organizzato, tra gli altri, da Ausl e Comune di Cervia. Il corso, che prevede 10 incontri, si rivolge ai caregivers, familiari, volontari e assistenti familiari di persone affette da demenza-decadimento cognitivo, malattia cerebrovascolare ed esiti da ictus e affetti da Parkinson. L’obiettivo del corso è fornire ai caregivers gli elementi basilari per una gestione corretta dei loro cari nella vita quotidiana. Gli incontri si terranno a Ravenna al CMP - Via Fiume Montone Abbandonato 134. Prenotazioni: 0544286628-286629;