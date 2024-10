Iscrizioni per il corso di specializzazione per estetista

Presso FORMArt, ente di formazione di Confartigianato, sono aperte le iscrizioni al corso di ‘Specializzazione per estetista’ in avvio dal 25 novembre. Rivolto a cha ha già la qualifica di estetista, previo superamento di un esame conferisce il titolo per l’esercizio dell’attività autonoma di estetista oppure di svolgere la funzione di responsabile tecnico all’interno di realtà già avviate.

Per lavorare in modo autonomo e professionale è necessario essere in possesso delle specifiche qualifiche, e le professioni attualmente di maggior richiamo nel settore come la dermopigmentista

o l’onicotecnica, appunto lo richiedono. Info: FORMart, Viale Newton 78, Ravenna - Tel. 0544/479811