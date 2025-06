Isia, al Malmerendi mostra sulle ‘Frecce’

Oggi alle 18.30, in via Medaglie d’Oro 51, grazie alla collaborazione con il museo di scienze naturali ‘Malmerendi’ di Faenza, l’Isia Faenza inaugura la mostra ‘593 FRECCE’, un progetto del corso di Comunicazione di pubblica utilità coordinato dal prof Filippo Emiliani. Si tratta di un progetto collettivo che indaga la freccia in quanto simbolo. Dall’esperienza didattica nata all’interno del biennio di specialistica in Design della Comunicazione di ISIA Faenza ha preso avvio una ricerca storica e iconografica, poi personali rielaborazioni di studenti. La mostra esplora come questo segno si sia evoluto nel tempo, proponendo visioni che sfidano l’idea convenzionale della freccia, per rivelare nuove prospettive. Ingresso libero fino all’11 luglio martedì e giovedì h 9.30-12 e 15-18.