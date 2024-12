Isia, dal Miur 6 milioni per Palazzo Mazzolani

Le impalcature sono già state posizionate e i lavori che interessano Palazzo Mazzolani sono in procinto di iniziare. Il restauro in somma urgenza dell’imponente struttura in Corso Mazzini, sede dell’Isia di Faenza infatti, è stato finanziato e appaltato con procedura diretta nei mesi scorsi, grazie ad un finanziamento di circa un milione e 400mila euro erogato dopo gli eventi calamitosi dello scorso maggio. Le forti piogge infatti avevano ulteriormente ammalorato le coperture dello storico palazzo vincolato, situato nel cuore della città e per questo si era reso necessario il ricorso alle procedure in somma urgenza. L’intervento, diviso in due stralci interesserà il lato verso Piazza San Domenico, e il lato verso Piazza 2 Giugno, e dovrebbe protrarsi per cinque mesi. In estate poi si procederà con il rifacimento della copertura del lato che si affaccia su Corso Mazzini. Complessivamente saranno interessati circa 3000 mq di coperture con conseguente spostamento della didattica già approntato dalla direzione, ed effettivo già dalle scorse settimane grazie "alla solidarietà - come ha evidenziato la direttrice dell’Isia Maria Concetta Cossa -, della scuola di disegno Tommaso Minardi, gestita dalla società cooperativa Angelo Pescarini, nonché grazie alla solidarietà del Liceo Torricelli-Ballardini". E’ in tali strutture infatti che gli studenti dell’Isia hanno trovato ospitalità per lezioni e laboratori in attesa di poter tornare a fruire degli spazi dell’Isia. Su uno dei quattro lati di Palazzo Mazzolani, quello non interessato dagli odierni lavori, si era già intervenuti nel 2019 e pertanto i due stralci in corso consentiranno di completare la ristrutturazione edilizia legata al tetto. Il completo rifacimento delle coperture "consentirà poi di procedere con un ulteriore opera relativa alla messa in sicurezza con riferimento alla prevenzione degli incendi. Un intervento da un milione di euro che fu finanziato nel 2022", prosegue Cossa.

Recentemente inoltre è stato reso noto che il Ministero dell’Università e della Ricerca ha erogato all’Istituto faentino la somma di 6 milioni di euro, per il progetto esecutivo di riorganizzazione ed ottimizzazione di palazzo Mazzolani su cui si era già espressa positivamente anche la Soprintendenza. "Il progetto riguarderà la parte dell’Isia e più specificamente tutto il piano che si affaccia su corso Mazzini. Si tratta di 9 ambienti molto grandi che in precedenza erano anche usati come deposito della Pinacoteca". Il Palazzo sarà quindi "riattivato funzionalmente - prosegue Cossa -, con interventi anche sui servizi igienici, e nelle restanti parti verranno ottimizzati gli ambienti così come i piani ammezzati attualmente non utilizzati. Sarà migliorata la visibilità e gli accessi di Palazzo Mazzolani, così come l’imponente l’ingresso monumentale". Nel progetto sono previste anche opere "di tipo estetico: l’ottimizzazione delle porte a vetro, gli ambienti che saranno ridisegnati, i corridoi, la camera dei materiali di videoproiezione, e il portone". Rifunzionalizzazione degli spazi e anche efficientemento energetico, per restituire un Palazzo Mazzolani "più aperto anche ai giovani della città". Un progetto chiave che non è escluso in futuro possa beneficiare della vicinanza con il palazzo delle Esposizioni, nel quale sono in corso i lavori di rigenerazione finanziati dal Pnrr. La procedura tuttavia consterà di vari passaggi burocratici che saranno avviati dopo il decreto di assegnazione delle cospicue risorse.

d.v.