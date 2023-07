Isia, la direttrice: "I lavori a Palazzo Mazzolani grazie alla scuola"

La direttrice dell’Isia Maria Concetta Cossa intende fare alcune precisazioni circa i lavori in corso a Palazzo Mazzolani, sede dell’Istituzione universitaria per la formazione di progettisti nel settore del Design, palazzo che da tempo necessitava di una degna sistemazione. "L’Isia si è fatta carico di portare avanti un progetto di ristrutturazione, restauro e riqualificazione della propria sede a Palazzo Mazzolani, cogliendo le opportunità di finanziamento destinate alle istituzioni di Alta formazione del Ministero dell’Università - e non alle proprietà dell’immobile - così come indicato nel Decreto Ministeriale del 1° aprile 2022. Per questo motivo furono perfezionati gli accordi con i proprietari, cioè Provincia di Ravenna e Asp, affinché l’Isia potesse avere titolo per candidarsi al bando previsto dal decreto, e sottoporre richieste di finanziamento, anche piuttosto consistenti (le cifre recentamente citate non hanno alcuna corrispondenza con la realtà), utili a mettere mano ad una sistemazione razionale e sostanzialmente risolutiva per questo palazzo, patrimonio storico e luogo di cultura al centro della città di Faenza. Gli accordi con la proprietà", prosegue la direttrice Cossa, "assunti nel 2022, hanno dato luogo ad un iter complesso cui l’Isia, quale stazione appaltante, ha destinato energie, organizzazione e risorse del proprio bilancio.

L’Asp ha messo a disposizione il Responsabile unico del procedimento e il Comune di Faenza, a seguito di un recentissimo accordo, lo ha affiancato per la verifica tecnica del progetto da presentare. Il percorso si è al momento concluso proprio il 18 luglio 2023, con il caricamento del ’Progetto di Ristrutturazione, messa in sicurezza, miglioramento sismico, efficientamento energetico di porzioni di Palazzo Mazzolani, con rifunzionalizzazione ed ampliamento degli spazi della sede Isia’ - questo il suo nome - sulla piattaforma Cineca del Ministero dell’Università e della Ricerca. Sempre durante la giornata del 18 luglio", specifica Maria Concetta Cossa, "ero a Roma insieme al Presidente dell’Isia Massimo Bucci presso il Ministero, per informare sullo stato dell’arte riguardante la struttura della sede a seguito degli eventi alluvionali (un precedente incontro si tenne anche il 15 maggio 2023).

Tutto questo nasce all’insegna dello spirito di collaborazione?", domanda la direttrice Cossa. "Certamente, altrimenti non ci sarebbero stati gli accordi che ho indicato qui, ma capofila ed esecutrice del progetto è stata l’Isia, e spero che questa fatica porti i suoi frutti".