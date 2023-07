Isia, successo per l’open day night

Successo giovedì per ‘Mood for love’, open day e night party organizzato dall’Isia di Faenza nella sua sede di Palazzo Mazzolani, rivolto a tutti coloro che volevano conoscere da vicino cosa si studia e si progetta all’interno dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche. Per l’occasione sono stati organizzati ‘work shot’, brevi workshop multidisciplinari, oltre a mostre e laboratori con il gran finale a ritmo di musica tra il ‘design show’ con note dal vivo, in collaborazione con la scuola ‘Sarti’ a cui è seguito il live set ‘Mood for love’ con selezione di brani a cura degli studenti Isia.