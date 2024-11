‘Isola’ al terminal crociere: "Per le navi più grandi"

Il terminal crociere di Porto Corsini sarà ancora più funzionale grazie alla costruzione di un ‘dolphin’, una ‘piccola isola’ di fronte alla banchina che permetterà l’ormeggio delle navi di grandi dimensioni in sicurezza anche in caso di eventi meteomarini estremi. Il progetto ha ottenuto il via libera dell’Autorità portuale con un investimento di 1 milione e 340mila euro. La gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori è in corso, la scadenza è fissata per il 9 dicembre e la prima riunione per la valutazione delle offerte è prevista il 10 dicembre. Il cantiere dovrà essere completato entro 240 giorni. L’intervento risponde all’esigenza del terminal entrato come home port a pieno titolo nel circuito delle crociere nel Mediterraneo e questo comporta l’ingresso di navi di grandi dimensioni. Sulla base dello studio commissionato alla società Jacobs Engineering, l’Autorità portuale ha quindi deciso di dismettere le attuali boe e realizzare nuove strutture di ormeggio fisse per gestire in modo ottimale le imbarcazioni che superano i 250 metri di lunghezza. Attualmente, quelle fino a 250 metri attraccano alla banchina, se hanno dimensioni maggiori fissano le gomene di poppa a una boa: il nuovo ‘dolphin’ ne supporta fino a 320 metri, garantendo un accosto più stabile. Si tratta di una piattaforma circolare dal diametro di 40 metri, con piloni conficcati nel fondale, e 4 bitte in grado di sostenere fino a 200 tonnellate l’una. Sarà 2,5 metri sopra il livello del mare e avrà scalette per facilitare il lavoro degli ormeggiatori.

"È un grande passo avanti per consolidare i traffici crocieristici – commenta il capo pilota Roberto Bunicci –. L’infrastruttura consentirà un doppio approdo alla banchina, migliorando la capacità di accoglienza del terminal sia sul lato sud, verso Marina di Ravenna, che sul lato nord, verso Marina Romea". Alberto Antonelli, presidente del Gruppo Ormeggiatori, concorda che l’attracco sarà più sicuro: "Le attrezzature installate sopra al ‘dolphin’ dovranno garantire anche la sicurezza degli operatori, presenti 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno in qualsiasi condizione meteo". Il segretario generale dell’Autorità portuale, Fabio Maletti, sottolinea che "nei prossimi mesi inizieranno i lavori per il cold ironing, già appaltati, che permetterà alle navi la sosta in banchina a motori spenti, a cui faranno seguito l’entrata in funzione della nuova stazione marittima e realizzazione del Parco delle Dune".

Maria Vittoria Venturelli