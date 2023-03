Isola: "Fu un brigante, ma è un simbolo della città"

"Non ci sono dubbi che Stefano Pelloni sia stato un brigante, un soggetto controverso, la storia parla molto chiaro", interviene il sindaco Massimo Isola a poche ore dal gesto dell’anonima ‘passatrice’ che attaccando la statua di via Firenze ha inteso fare giustizia di Geltrude Artusi. "Per una serie di motivi il Passatore si è trasformato in uno dei simboli della Cento chilometri Firenze-Faenza. Tutte le valutazioni di ordine storico sono più che legittime. Ma non giustifico il gesto dell’imbrattare una scultura che fa parte dell’immaginario dello spazio cittadino. Come sindaco non posso che criticare l’azione in sé". Stefano Pelloni divenne un simbolo della Romagna in parte in epoca risorgimentale – chiunque si ribellasse all’autorità pontificia, anche con i mezzi e le finalità più bieche, godeva in qualche modo di simpatie – e poi in maniera più marcata quando il consorzio dei Vini di Romagna lo scelse per la sua effige e quindi quando fu scelto per la Cento Chilometri podistica. "Quella scultura, quel simbolo, va al di là delle ricostruzioni e dei giudizi sulla figura di Pelloni: è diventato un simbolo della città".

Pur prendendo le distanze dall’imbrattamento della statua, Sos Donna ricorda appunto come il Passatore fosse "un personaggio che ha oltraggiato le donne. Forse servirebbe una maggiore attenzione per l’approfondimento storico – che già c’è stato – su una figura denominata ‘Cortese’ (appellativo datogli da Pascoli, ndr), e che in realtà non lo era", fa notare la presidente dell’associazione Antonella Oriani. "Il suo mito è stato alimentato dalle leggende popolari che si sono susseguite alla sua morte, ma la realtà storica lo racconta come un brigante senza scrupoli".

f.d.