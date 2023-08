Isola: "I rimborsi a cittadini e imprese sono la priorità"

Sono tanti i temi da affrontare per i comuni colpiti dall’alluvione. Il banco di prova è impegnativo e riguarda non solo le nuove emergenze, ma anche la ricostruzione. Lo sa bene il sindaco di Faenza, Massimo Isola.

Sindaco si è svolta ieri la riunione a Bologna con i delegati del Generale Figliuolo. Vi siete già relazionati con i rappresentanti delle province?

"Si, ho sentito il sindaco De Pascale. All’ordine del giorno c’era la copertura delle spese in somme urgenza sostenute dagli enti pubblici. La promessa da parte del Generale è firmare per i rimborsi di quanto già speso dai comuni in tempi brevi. È una notizia positiva".

C’è altro?

"Rinnovare entro l’inizio di settembre l’elenco delle cose da fare nel breve e medio termine. Abbiamo chiesto che le opere vengano finanziate e che le spese possano essere sostenute in somma urgenza. Abbiamo già perso molto tempo".

Quali sono le altre priorità?

"Il problema dei rimborsi a cittadini e imprese è il nostro problema principale. Su questo abbiamo alzato i toni, nostro malgrado, perché dal confronto con il governo è emersa l’assenza di consapevolezza dell’impatto dell’alluvione in Romagna. A Faenza abbiamo migliaia di famiglie che non hanno sicurezze di ottenere i rimborsi. E non ci sono ipotesi di tempistiche. Si tratta di un silenzio drammatico".

Ritiene possano esserci conseguenze?

"Come ha detto Bonaccini, rischiamo una tensione sociale profonda. Senza l’aiuto dello Stato migliaia di cittadini a Faenza non sono in condizione di tornare nelle case e imprese che non possono ripartire. Ci sono persone che hanno perso tutto e sono in situazione di estrema fragilità. Finora i cittadini hanno manifestato rabbia e impotenza ma in un perimetro costruttivo. Queste circostanze però generano sentimenti che possono diventare tensioni sociali forti".

Amministrazione comunale e Regione possono fare di più?

"No. Gli enti locali sono arrivati fino a qui, ed è stato un lavoro straordinario. Non basta, ma è stato fatto con determinazione. La Romagna ha dimostrato di saper affrontare le emergenze, oltre questa soglia però non riusciamo ad andare. Le istanze dei cittadini devono ora trovare risposte nella Repubblica Italiana. La quantità delle risorse necessarie è incompatibile con i bilanci di comuni e Regione".

In tema di contributi qual è la situazione attuale a Faenza?

"Abbiamo ricevuto 1790 domande di Cas e 3980 di Cis. Ci risulta che siano mille le domande liquidate (i 3000 euro). Abbiamo ancora ospitate in albergo 146 persone, 29 minori e complessivamente 71 nuclei familiari".

C’è un’emergenza abitativa.

"A settembre e ottobre questa emergenza rischia di essere più forte a Faenza rispetto ad altri comuni. Finora abbiamo fatto il possibile: ci siamo fatti carico delle persone alloggiate in albergo e con le agenzie immobiliari è stato grande lo sforzo per trovare soluzioni. Abbiamo anche derogato l’utilizzo a scopo abitativo di spazi commerciali. Un’azione forte che però non ha dato i risultati sperati".

Il 31 ci sarà un altro incontro, legato al settore produttivo, con il Generale Figliuolo. Ci saranno rappresentanti di Regione e Province, le associazioni di categoria e i sindacati.

"Siamo contenti che nel dialogo con Figliuolo non ci siano solo le Istituzioni. La presenza del mondo produttivo e sindacale ci consente di dare forza alle istanze".

I comitati dei cittadini hanno chiesto una commissione consiliare tematica permanente.

"Abbiamo deciso di valorizzare il ruolo dei comitati che sono preziosissimi . Nei prossimi giorni, oltre a dare maggiore continuità al dialogo con i comitati presenteremo una proposta per uno spazio nelle istituzioni in modo da strutturare la presenza dei comitati".

In vista dell’autunno quali sono le prospettive?

"Abbiamo due grandi priorità: il sistema fognario sul quale abbiamo lavorato affinché ci fosse una proposta da parte di Hera, che ha dimostrato un’attenzione forte. All’inizio di settembre avremo alcune proposte operative per rafforzare e ricostruire il sistema fognario. Sarà una sfida grandissima. La stessa pressione costruttiva l’abbiamo esercitata sulla Regione. Su Lamone e Marzeno mi auguro si possa affrontare un progetto complessivo di messa in sicurezza con Regione e commissario".

Cosa dovranno fare Faenza e i Faentini per lasciarsi alle spalle quanto accaduto?

"Ciò che è avvenuto segnerà la nostra città per anni. L’evento drammatico però ha già innestato energie positive, la nostra è una città che non ha perso tempo, che si è rimboccata le maniche. La storia della Romagna ci insegna che le fratture sono anche occasioni di rinascite. Non abbiamo perso l’identità nel fango. Siamo stati feriti ma abbiamo gli anticorpi civili, economici e sociali per uscirne più forti. Faenza è una comunità e sa di esserlo. Questa sarà la medicina principale".

Damiano Ventura