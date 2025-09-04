Isola interrata, un progetto da oltre 350mila euro

La recente presentazione dell’interrogazione da parte della Lega in merito alla realizzazione dei cassonetti interrati in piazza Martiri della Libertà a Faenza è solo l’ultimo atto sul tema che aveva visto in precedenza un botta e risposta tra Confcommercio Ascom e l’Amministrazione comunale. La vicenda si era sviluppata dopo che la ditta incaricata da Hera, aveva provveduto all’inizio dell’indagine archeologica, obbligatoria e propedeutica per i progetti finanziati dal Pnrr. Il progetto di realizzazione dell’isola ecologica interrata in particolare è stato approvato in linea tecnica dalla giunta comunale lo scorso 26 agosto, e sono diversi gli esempi di isole interrate che Hera ha realizzato in altre città della Romagna, come Ravenna, Cervia e Rimini. Si tratta di un sistema modulare di raccolta differenziata e frazionamento dei rifiuti urbani, che "consentirà di intercettare più tipologie di rifiuto in funzione delle specifiche esigenze territoriali di raccolta differenziata quali potenzialmente: vetro, carta, plastica, organico e rifiuto indifferenziato residuale". La sede individuata è in una fascia di quattro posti auto del parcheggio pubblico a spina di pesce, e sarà realizzata in posizione frontale rispetto ai civici 33-34 all’incrocio con via Marescalchi. L’obiettivo è "integrare la rete di Isole Ecologiche di prossimità fuori terra presenti nel centro storico cittadino", che sono complessivamente 40. Considerata la collocazione "in contesto urbano di particolare pregio" si è scelto di realizzare l’isola ecologica interrata " per mitigare l’impatto visivo causato dall’ulteriore posizionamento di relativi cassonetti stradali" e l’esatta posizione "è stata formalmente stabilita e indicata dagli Uffici comunali e dell’Unione della Romagna Faentina, in condivisione e con l’autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza". L’isola interrata in pratica è costituita da "un impianto per l’alloggiamento interrato a scomparsa di cinque cassonetti di capacità 1700 litri, a prelievo manuale, atti a contenere i rifiuti urbani raccolti". La movimentazione del sistema "avviene tramite cilindri idraulici collegati direttamente a guide verticali, senza l’ausilio di funi o catene", e tutta la componentistica idraulica ed elettrica ed oleodinamica "è posizionata tra il pianale di sostegno dei cassonetti e la copertura". Tale configurazione "permetterà di gestire lo svuotamento dell’isola stessa con automezzi a carico posteriore già in dotazione e utilizzati in zona da Hera e permetterà, con l’interramento, la parziale mitigazione degli impatti visivo e di rumore dell’attuale a Isola Ecologica di Base composta da cassonetti e bidoni stradali tutti fuori terra".

Per la realizzazione è previsto lo spostamento della rete gas in bassa pressione, l’esecuzione di scavi e la posa di una vasca prefabbricata per il contenimento della struttura metallica dell’isola interrata, la posa di un pozzetto in calcestruzzo per la raccolta delle acque, la posa di una struttura metallica prefabbricata, cioè l’isola, completa di copertura e torrette, la posa di tubazioni flessibili e cavi per l’impianto elettrico, l’installazione della strumentazione di comando, la modifica del marciapiede a protezione dell’isola interrata, prove e collaudi. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 378mila euro, iva esclusa, dei quali 250mila euro finanziati dal Pnrr e circa 128mila euro in carico ad Hera. "L’importo annuale dell’ammortamento sarà inserito nei Piani Economici Finanziari inerenti la Tariffa Rifiuti a partire dall’anno successivo al collaudo".