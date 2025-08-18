Un’isola per maxi navi: terminal, gara da 3 milioni

Ravenna, 18 agosto 2025 – Lo scorso dicembre era andata deserta la prima gara per la costruzione di un dolphin, una “piccola isola” o meglio una briccola a mare di fronte alla banchina del terminal crociere a Porto Corsini, pensata per consentire l’ormeggio in sicurezza delle navi di grandi dimensioni anche in caso di eventi meteomarini estremi. Nei mesi successivi Acqua Ingegneria ha rivisto il progetto e, due giorni fa, l’Autorità Portuale ha pubblicato nuovamente la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori per un importo di 3 milioni di euro. La scadenza è fissata il 15 settembre alle 13, con la prima riunione per la valutazione delle offerte lo stesso giorno alle 14.30. L’intervento, da completare entro 230 giorni, risponde alle esigenze del terminal, ormai entrato a pieno titolo come home port nel circuito del Mediterraneo.

La nuova struttura di ormeggio è necessaria per gestire al meglio le imbarcazioni oltre i 250 metri di lunghezza: attualmente, quelle fino a 250 metri attraccano direttamente alla banchina, mentre le più grandi fissano le gomene di poppa a una boa. Con il nuovo dolphin potranno invece contare su un accosto più stabile. Sarà una piattaforma circolare con diametro di 16 metri, sorretta da tubi d’acciaio infissi nel fondale, dotata di quattro bitte in grado di sostenere fino a 400 tonnellate ciascuna.

Si eleverà 2,5 metri sopra il livello del mare e sarà attrezzata con scalette per facilitare il lavoro degli ormeggiatori. Il progetto include anche nuovi punti di ormeggio a terra con una capacità superiore all’attuale: due bitte da 200 tonnellate sul lato nord del pontile, che, insieme a quelle da 100 tonnellate già presenti, offriranno un ormeggio di adeguata capacità. I servizi tecnico-nautici (piloti, ormeggiatori, rimorchiatori) hanno già commentato positivamente l’intervento. Lo definiscono un passo avanti per consolidare i traffici crocieristici, in quanto consentirà un doppio approdo alla banchina, migliorando la capacità di accoglienza del terminal sia sul lato sud, verso Marina di Ravenna, che sul lato nord, verso Marina Romea.

Inoltre, le attrezzature del dolphin garantiranno anche la sicurezza degli operatori, presenti 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno, in qualsiasi condizione meteo. Sempre nell’area della stazione marittima, che sarà terminata per l’inizio della stagione 2026, sono in corso i cantieri per il cold ironing, il sistema che permetterà alle navi in sosta in banchina di spegnere i motori, alimentato dall’energia green prodotta dal parco fotovoltaico di via Trieste, nell’area ex Sarom. È, inoltre, in fase conclusiva la gara per il Parco delle Dune, tra l’abitato di Porto Corsini e la nuova struttura per l’imbarco e sbarco dei passeggeri.